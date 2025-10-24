Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital

La cantante Lourdes Fernández fue encontrada este jueves por la noche en el departamento de su ex pareja, Leandro Esteban García Gómez. El hombre fue detenido por la policía, mientras que la artista fue trasladada en ambulancia al hospital Fernández.

Hoy 00:29

El operativo se llevó a cabo tras una intensa jornada de búsqueda, luego de que la madre de Lourdes denunciara su desaparición al no tener noticias de ella desde el 4 de octubre. La denuncia fue radicada en la Comisaría Vecinal 14B, lo que activó el protocolo de búsqueda de personas.

Durante el día, el paradero de la cantante era incierto: en un momento, ella misma se habría comunicado con su familia para decir que se encontraba en la provincia de Buenos Aires, aunque no brindó detalles precisos sobre su ubicación.

Finalmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 ordenó allanar el domicilio de García Gómez, ubicado en Ravignani 2386, donde efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad hallaron a la artista. Según confirmó el Ministerio de Seguridad porteño, en el lugar trabajaron cinco móviles policiales y dos ambulancias del SAME.

Tras el hallazgo, Lourdes fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Fernández, mientras que su ex pareja fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.

Un caso con antecedentes de violencia

Cabe recordar que a fines de 2022, Lourdes Fernández había denunciado públicamente a García Gómez por violencia de género, compartiendo en redes sociales una impactante imagen de su rostro con moretones visibles.

En las últimas horas, su compañera de banda Lissa Vera se presentó en Tribunales para denunciar nuevamente al ex novio de Lourdes y alertar sobre su situación. “Ella está en peligro. No es la primera vez que este hombre ejerce violencia en su contra”, afirmó en declaraciones televisivas.

La propia Lissa se descompensó mientras radicaba la denuncia, en medio de una profunda crisis emocional.

Declaraciones contradictorias y tensión en Palermo

Horas antes del allanamiento, cuando la Policía acudió al departamento de García Gómez en Palermo, el hombre negó el ingreso de los agentes por falta de orden judicial. Visiblemente alterado, habría gritado que “ya no era pareja de Lourdes” y que desconocía su paradero.

Sin embargo, luego de la orden judicial, fue en ese mismo domicilio donde la artista fue finalmente encontrada.

Durante la tarde, García Gómez enfrentó a la prensa en la calle, pero se mostró evasivo, cambiando de tema y haciendo comentarios políticos.

El video de Lourdes y las dudas que persisten

Horas antes de su hallazgo, Lourdes había publicado un video en sus redes sociales asegurando que “estaba bien” y que no se había enterado antes de la búsqueda porque “estaba durmiendo”. Sin embargo, sus declaraciones no lograron despejar las dudas sobre su situación ni calmar la preocupación de sus allegados.

Con la investigación en marcha, la Justicia deberá determinar si Lourdes permanecía en el departamento por voluntad propia o bajo algún tipo de coerción, mientras se esperan los resultados de los informes médicos y las declaraciones judiciales de ambas partes.