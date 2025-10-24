Talleres se recuperó y venció a Defensores de Monte Quemado en Quimilí

En su segunda presentación en el Torneo Regional se impuso por 3 a 1, encuentro correspondiente a la Zona 10 de la Región Centro.

Tras la dura goleada sufrida en su debut, Talleres de Quimilí logró recomponerse y se quedó con un importante triunfo por 3-1 ante Defensores de Monte Quemado, en la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, correspondiente a la Zona 10 de la Región Centro.

El partido arrancó a toda intensidad y rápidamente Talleres abrió el marcador: a los 2 minutos, José Benítez puso en ventaja al local. Sin embargo, Defensores no se rindió y equilibró el encuentro a los 31 minutos del primer tiempo, gracias a Santiago Albarracín, que marcó para la visita y dejó el partido 1-1 al descanso.

En la segunda mitad, Talleres volvió a imponer condiciones. Apenas iniciado el complemento, Richard Delgado volvió a adelantar al local, y más tarde, a los 20 minutos, José Cevilán selló el 3-1 definitivo, asegurando la primera victoria de la temporada para el conjunto quimilense.

Con este resultado, Talleres suma 3 puntos en la Zona 10, producto de una victoria y una derrota tras el duro 6-0 sufrido ante Sportivo Comercio de Campo Gallo en la primera fecha. La próxima fecha visitará a Atlético Salamanca.

Por su parte, Defensores de Monte Quemado también tiene 3 puntos tras una victoria ante Atlético Salamanca y la derrota de este jueves. Su próximo compromiso será como visitante ante Sportivo Comercio (Campo Gallo), buscando volver a sumar en la competencia regional.

