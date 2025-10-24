Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 28º
X
Somos Deporte

Talleres se recuperó y venció a Defensores de Monte Quemado en Quimilí

En su segunda presentación en el Torneo Regional se impuso por 3 a 1, encuentro correspondiente a la Zona 10 de la Región Centro.

23/10/2025

Tras la dura goleada sufrida en su debut, Talleres de Quimilí logró recomponerse y se quedó con un importante triunfo por 3-1 ante Defensores de Monte Quemado, en la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, correspondiente a la Zona 10 de la Región Centro.

El partido arrancó a toda intensidad y rápidamente Talleres abrió el marcador: a los 2 minutos, José Benítez puso en ventaja al local. Sin embargo, Defensores no se rindió y equilibró el encuentro a los 31 minutos del primer tiempo, gracias a Santiago Albarracín, que marcó para la visita y dejó el partido 1-1 al descanso.

En la segunda mitad, Talleres volvió a imponer condiciones. Apenas iniciado el complemento, Richard Delgado volvió a adelantar al local, y más tarde, a los 20 minutos, José Cevilán selló el 3-1 definitivo, asegurando la primera victoria de la temporada para el conjunto quimilense.

Con este resultado, Talleres suma 3 puntos en la Zona 10, producto de una victoria y una derrota tras el duro 6-0 sufrido ante Sportivo Comercio de Campo Gallo en la primera fecha. La próxima fecha visitará a Atlético Salamanca.

Por su parte, Defensores de Monte Quemado también tiene 3 puntos tras una victoria ante Atlético Salamanca y la derrota de este jueves. Su próximo compromiso será como visitante ante Sportivo Comercio (Campo Gallo), buscando volver a sumar en la competencia regional.

Jueves 23 de octubre

  • Talleres de Quimilí 3-1 Defensores de Monte Quemado -

Viernes 24 de octubre

  • Dos Leones Frías vs Atoj Pozo – 16:00
    Árbitros: Alex Zerda, Ángel David Ingratti y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
  • Argentino de Termas de Río Hondo vs Club Atlético Gramilla – 16:00
    Árbitros: Williams Ricardo Abdala, Mauro Exequiel Gómez y Juan Pérez (Santiago del Estero)
  • Comercio vs Club Social y Deportivo Río Dulce de Termas de Río Hondo – 16:30
    Árbitros: Fernando Fabián Quiroga, Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
  • Atlético Salamanca de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo – 17:00
    Árbitros: Brian Manuel Morales, Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz (Santiago del Estero)
  • Vélez de San Ramón vs Central Córdoba de Frías – 17:00
    Árbitros: Jorge Carrizo, Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
  • Talleres de Nueva Esperanza vs Unión Santiago – 17:00
    Árbitros: Gabriel A. Ordoñez, Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)
  • Agua y Energía de La Banda vs Atlético Icaño – 17:00
    Árbitros: Wilson Rodrigo Luna (Frías), Mario Esteban Navarro y Marcial Elías Juárez (Loretana)
  • FIDA de El Arenal vs Asociación Civil y Deportiva Los Verdes de El Mojón – 17:30
    Árbitros: Francisco Maguna Najar, Domingo Rafael Acosta y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
  • La Ensenada de Quimilí vs Central Argentino de La Banda – 21:00
    Árbitros: Marcos Gabriel Ledesma, Santiago Coria y Julio Ramón Villarreal (Loretana)

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Olímpico volvió a caer en el Vicente Rosales ante Racing de Chivilcoy por la Liga Nacional
  2. 2. Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
  3. 3. Lissa Vera se descompensó tras denunciar al ex de Lowrdez por violencia de género
  4. 4. Zamora celebró el fallo que ordena restituir las pensiones por discapacidad en todo el país
  5. 5. Amplio operativo policial por narcomenudeo en Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT