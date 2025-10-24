Ingresar
Continúa la fecha 2 del Torneo Regional Federal Amateur: todos los encuentros de los equipos santiagueños

La Zona 10 de la Región Centro sigue con su actividad este jueves 23 y viernes 24 de octubre, con varios partidos clave para los equipos santiagueños que representan a la provincia en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Hoy 02:10

Tras la apertura de la jornada con la victoria de Talleres de Quimilí sobre Defensores de Monte Quemado por 3-1, la fecha continúa este viernes con una serie de encuentros que prometen emoción y cambios en la tabla de posiciones.

Programación del viernes 24 de octubre:

  • Dos Leones Frías vs Atoj Pozo – 16:00
    Árbitros: Alex Zerda, Ángel David Ingratti y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
  • Argentino de Termas de Río Hondo vs Club Atlético Gramilla – 16:00
    Árbitros: Williams Ricardo Abdala, Mauro Exequiel Gómez y Juan Pérez (Santiago del Estero)
  • Comercio vs Club Social y Deportivo Río Dulce de Termas de Río Hondo – 16:30
    Árbitros: Fernando Fabián Quiroga, Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
  • Atlético Salamanca de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo – 17:00
    Árbitros: Brian Manuel Morales, Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz (Santiago del Estero)
  • Vélez de San Ramón vs Central Córdoba de Frías – 17:00
    Árbitros: Jorge Carrizo, Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
  • Talleres de Nueva Esperanza vs Unión Santiago – 17:00
    Árbitros: Gabriel A. Ordoñez, Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)
  • Agua y Energía de La Banda vs Atlético Icaño – 17:00
    Árbitros: Wilson Rodrigo Luna (Frías), Mario Esteban Navarro y Marcial Elías Juárez (Loretana)
  • FIDA de El Arenal vs Asociación Civil y Deportiva Los Verdes de El Mojón – 17:30
    Árbitros: Francisco Maguna Najar, Domingo Rafael Acosta y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
  • La Ensenada de Quimilí vs Central Argentino de La Banda – 21:00
    Árbitros: Marcos Gabriel Ledesma, Santiago Coria y Julio Ramón Villarreal (Loretana)

