Continúa la fecha 2 del Torneo Regional Federal Amateur: todos los encuentros de los equipos santiagueños
La Zona 10 de la Región Centro sigue con su actividad este jueves 23 y viernes 24 de octubre, con varios partidos clave para los equipos santiagueños que representan a la provincia en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.
Hoy 02:10
Tras la apertura de la jornada con la victoria de Talleres de Quimilí sobre Defensores de Monte Quemado por 3-1, la fecha continúa este viernes con una serie de encuentros que prometen emoción y cambios en la tabla de posiciones.
Programación del viernes 24 de octubre:
Dos Leones Frías vs Atoj Pozo – 16:00 Árbitros: Alex Zerda, Ángel David Ingratti y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
Argentino de Termas de Río Hondo vs Club Atlético Gramilla – 16:00 Árbitros: Williams Ricardo Abdala, Mauro Exequiel Gómez y Juan Pérez (Santiago del Estero)
Comercio vs Club Social y Deportivo Río Dulce de Termas de Río Hondo – 16:30 Árbitros: Fernando Fabián Quiroga, Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
Atlético Salamanca de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo – 17:00 Árbitros: Brian Manuel Morales, Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz (Santiago del Estero)
Vélez de San Ramón vs Central Córdoba de Frías – 17:00 Árbitros: Jorge Carrizo, Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
Talleres de Nueva Esperanza vs Unión Santiago – 17:00 Árbitros: Gabriel A. Ordoñez, Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)
Agua y Energía de La Banda vs Atlético Icaño – 17:00 Árbitros: Wilson Rodrigo Luna (Frías), Mario Esteban Navarro y Marcial Elías Juárez (Loretana)
FIDA de El Arenal vs Asociación Civil y Deportiva Los Verdes de El Mojón – 17:30 Árbitros: Francisco Maguna Najar, Domingo Rafael Acosta y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
La Ensenada de Quimilí vs Central Argentino de La Banda – 21:00 Árbitros: Marcos Gabriel Ledesma, Santiago Coria y Julio Ramón Villarreal (Loretana)