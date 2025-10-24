Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 28º
X
Somos Deporte

Tras las victorias de Red Star y Jorge Newbery, sigue la fecha 10 del Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7”

La actividad culmina esta jornada de viernes con varios encuentros en diferentes puntos de la provincia.

Hoy 02:09

El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” sigue con la acción y este viernes 24 de octubre se mantiene en desarrollo la 10ª fecha. Cronograma completo. 

Fecha 10:

Zona 2 / martes
Huracán 64-84 Red Star

Zona 1 / jueves 23
Juventud 77-79 Jorge Newbery

Viernes 24 - 22hs
Belgrano vs Sportivo Colon
Árbitros: Paez Eric - Ise Agustín

Tiro Federal vs Quimsa
Árbitros: D'Anna Nicolás - Nocco Sofía

Zona 2 / viernes 24- 22hs
Independiente vs Normal Banda
Árbitros: Mukdsi Ariel - Águila Betiana

Olímpico vs Nicolás Avellaneda (Postergado).

Todos los resultados – 1° fecha

Zona 1
Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).
Juventud vs. Quimsa (Postergado).
Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).

Zona 2
Normal Banda vs Red Star (Postergado).
Huracán vs.  Nicolás Avellaneda (Postergado).
Olímpico vs. Independiente (Postergado).

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa 

Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).

Todos los resultados – 3° fecha

Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente

Todos los resultados – 4° fecha

Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa

Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda

Todos los resultados – 5° fecha

Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud

Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico

Todos los resultados – 6° fecha

Zona 1
Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón
Quimsa 68-65 Juventud
Belgrano 81-77 Tiro Federal 

Zona 2
Red Star 80-66 Normal Banda
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Independiente 74-81 Olímpico

Todos los resultados – 7° fecha

Zona 1
Juventud 73-70 Belgrano
Sportivo Colón 75-76 Tiro Federal
Jorge Newbery 84-54 Quimsa

Zona 2
Huracán 62-63 Independiente
Red Star 67-80 Nicolás Avellaneda
Normal Banda 66-65 Olímpico

Todos los resultados – 8° fecha

Zona 1

Quimsa 74-69 Sportivo Colón
Tiro Federal 74-64 Juventud
Belgrano 97-70 Jorge Newbery

Zona 2

Independiente 41-84 Red Star
Olímpico 88-59 Huracán
Nicolas Avellaneda 84-55 Normal Banda

Todos los resultados – 9° fecha

Zona1

Quimsa 65-84 Belgrano
Jorge Newbery 73-77 Tiro Federal
Sportivo Colón 62-67 Juventud

Zona 2

Normal Banda 62-68 Huracán
Nicolás Avellaneda 88-55 Independiente BBC
Red Star 81-76 Olímpico

Posiciones

Zona 1
Tiro Federal (6-2)
Jorge Newbery (6-3)
Belgrano (5-3)
Juventud (5-4)
Quimsa (3-5)
Colón (0-8)

Zona 2
Nicolás Avellaneda (8-0)
Red Star (5-4)
Huracán (3-6)
Olímpico (4-3) un partido pendiente
Independiente (2-6)
Normal Banda (2-5) Un partido pendiente

Foto: Jorge Newbery y Básquet SDE

TEMAS Torneo Pre-Federal de Básquet 60 años de Canal 7

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
  2. 2. Lissa Vera se descompensó tras denunciar al ex de Lowrdez por violencia de género
  3. 3. Zamora celebró el fallo que ordena restituir las pensiones por discapacidad en todo el país
  4. 4. Amplio operativo policial por narcomenudeo en Añatuya
  5. 5. Neder: "El peronismo es lo único que puede frenar esta crueldad del gobierno nacional"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT