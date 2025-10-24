Tras las victorias de Red Star y Jorge Newbery, sigue la fecha 10 del Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7”

La actividad culmina esta jornada de viernes con varios encuentros en diferentes puntos de la provincia.
El Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7” sigue con la acción y este viernes 24 de octubre se mantiene en desarrollo la 10ª fecha. Cronograma completo.
Fecha 10:
Zona 2 / martes
Huracán 64-84 Red Star
Zona 1 / jueves 23
Juventud 77-79 Jorge Newbery
Viernes 24 - 22hs
Belgrano vs Sportivo Colon
Árbitros: Paez Eric - Ise Agustín
Tiro Federal vs Quimsa
Árbitros: D'Anna Nicolás - Nocco Sofía
Zona 2 / viernes 24- 22hs
Independiente vs Normal Banda
Árbitros: Mukdsi Ariel - Águila Betiana
Olímpico vs Nicolás Avellaneda (Postergado).
Todos los resultados – 1° fecha
Zona 1
Sportivo Colón vs. Jorge Newbery (Postergado).
Juventud vs. Quimsa (Postergado).
Tiro Federal vs. Belgrano (Postergado).
Zona 2
Normal Banda vs Red Star (Postergado).
Huracán vs. Nicolás Avellaneda (Postergado).
Olímpico vs. Independiente (Postergado).
Todos los resultados – 2° fecha
Zona 1
Belgrano 79-82 Juventud
Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón
Jorge Newbery 72-68 Quimsa
Zona 2
Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star
Independiente 85-60 Huracán
Olímpico vs. Normal Banda (Postergado).
Todos los resultados – 3° fecha
Zona 1
Juventud 76-71 Tiro Federal
Sportivo Colón 58-69 Quimsa
Jorge Newbery 83-55 Belgrano
Zona 2
Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Huracán 51-85 Olímpico
Red Star 77-60 Independiente
Todos los resultados – 4° fecha
Zona 1
Juventud 91-85 Sportivo Colón
Tiro Federal 101-68 Jorge Newbery
Belgrano 101-64 Quimsa
Zona 2
Olímpico 88-55 Red Star
Huracán 75-66 Normal Banda
Independiente 62-85 Nicolás Avellaneda
Todos los resultados – 5° fecha
Zona 1
Colón 58–82 Belgrano
Quimsa 78–87 Tiro Federal
Jorge Newbery 96–56 Juventud
Zona 2
Normal Banda 82–72 Independiente
Red Star 68–69 Huracán
Nicolás Avellaneda 91–86 Olímpico
Todos los resultados – 6° fecha
Zona 1
Jorge Newbery 88-71 Sportivo Colón
Quimsa 68-65 Juventud
Belgrano 81-77 Tiro Federal
Zona 2
Red Star 80-66 Normal Banda
Nicolás Avellaneda 82-63 Huracán
Independiente 74-81 Olímpico
Todos los resultados – 7° fecha
Zona 1
Juventud 73-70 Belgrano
Sportivo Colón 75-76 Tiro Federal
Jorge Newbery 84-54 Quimsa
Zona 2
Huracán 62-63 Independiente
Red Star 67-80 Nicolás Avellaneda
Normal Banda 66-65 Olímpico
Todos los resultados – 8° fecha
Zona 1
Quimsa 74-69 Sportivo Colón
Tiro Federal 74-64 Juventud
Belgrano 97-70 Jorge Newbery
Zona 2
Independiente 41-84 Red Star
Olímpico 88-59 Huracán
Nicolas Avellaneda 84-55 Normal Banda
Todos los resultados – 9° fecha
Zona1
Quimsa 65-84 Belgrano
Jorge Newbery 73-77 Tiro Federal
Sportivo Colón 62-67 Juventud
Zona 2
Normal Banda 62-68 Huracán
Nicolás Avellaneda 88-55 Independiente BBC
Red Star 81-76 Olímpico
Posiciones
Zona 1
Tiro Federal (6-2)
Jorge Newbery (6-3)
Belgrano (5-3)
Juventud (5-4)
Quimsa (3-5)
Colón (0-8)
Zona 2
Nicolás Avellaneda (8-0)
Red Star (5-4)
Huracán (3-6)
Olímpico (4-3) un partido pendiente
Independiente (2-6)
Normal Banda (2-5) Un partido pendiente
Foto: Jorge Newbery y Básquet SDE