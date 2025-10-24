Ramiro Roldán sobre el presente de Sportivo Comercio de Campo Gallo: "Queremos seguir en el camino de la victoria"

El entrenador destacó además la importancia de empezar la temporada con un triunfo en el TRFA.

Tras un debut soñado ante Talleres de Quimilí, donde se impuso por 6 a 0, Sportivo Comercio de Campo Gallo ya se prepara para su próximo compromiso como visitante frente a Atlético Salamanca, este viernes a las 17 horas.

El entrenador Ramiro Roldán destacó la importancia de empezar la temporada con una victoria: "Contentos de haber arrancado con el pie derecho, era un desafío importante arrancar ganando como local. Sabemos que va a ser una zona competitiva. Queremos seguir en el camino de la victoria".

Roldán también hizo hincapié en la evolución del equipo: "Queremos seguir mejorando en la dinámica de fútbol, en la pelota parada, pero más que nada en darle confianza a los chicos, a la larga los resultados van a aparecer. Conforme con el rendimiento de los chicos".

El técnico resaltó además la actitud de sus jugadores en los entrenamientos y el compromiso que demuestra el plantel: "Hay que seguir brindándose de la misma forma en los entrenos. Trataremos de llegar lo más alto posible, con solo jugar ya estamos felices".

Con este enfoque, Sportivo Comercio buscará mantener el impulso de su gran debut y continuar sumando en la Zona 10 del Torneo Regional Federal Amateur.

