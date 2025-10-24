Ramiro Roldán sobre el presente de Sportivo Comercio de Campo Gallo: "Queremos seguir en el camino de la victoria"

El entrenador destacó además la importancia de empezar la temporada con un triunfo en el TRFA.
Tras un debut soñado ante Talleres de Quimilí, donde se impuso por 6 a 0, Sportivo Comercio de Campo Gallo ya se prepara para su próximo compromiso como visitante frente a Atlético Salamanca, este viernes a las 17 horas.
El entrenador Ramiro Roldán destacó la importancia de empezar la temporada con una victoria: "Contentos de haber arrancado con el pie derecho, era un desafío importante arrancar ganando como local. Sabemos que va a ser una zona competitiva. Queremos seguir en el camino de la victoria".
Roldán también hizo hincapié en la evolución del equipo: "Queremos seguir mejorando en la dinámica de fútbol, en la pelota parada, pero más que nada en darle confianza a los chicos, a la larga los resultados van a aparecer. Conforme con el rendimiento de los chicos".
El técnico resaltó además la actitud de sus jugadores en los entrenamientos y el compromiso que demuestra el plantel: "Hay que seguir brindándose de la misma forma en los entrenos. Trataremos de llegar lo más alto posible, con solo jugar ya estamos felices".
Con este enfoque, Sportivo Comercio buscará mantener el impulso de su gran debut y continuar sumando en la Zona 10 del Torneo Regional Federal Amateur.
Jueves 23 de octubre
- Talleres de Quimilí 3-1 Defensores de Monte Quemado -
Viernes 24 de octubre
- Dos Leones Frías vs Atoj Pozo – 16:00
Árbitros: Alex Zerda, Ángel David Ingratti y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
- Argentino de Termas de Río Hondo vs Club Atlético Gramilla – 16:00
Árbitros: Williams Ricardo Abdala, Mauro Exequiel Gómez y Juan Pérez (Santiago del Estero)
- Comercio vs Club Social y Deportivo Río Dulce de Termas de Río Hondo – 16:30
Árbitros: Fernando Fabián Quiroga, Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
- Atlético Salamanca de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo – 17:00
Árbitros: Brian Manuel Morales, Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz (Santiago del Estero)
- Vélez de San Ramón vs Central Córdoba de Frías – 17:00
Árbitros: Jorge Carrizo, Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
- Talleres de Nueva Esperanza vs Unión Santiago – 17:00
Árbitros: Gabriel A. Ordoñez, Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)
- Agua y Energía de La Banda vs Atlético Icaño – 17:00
Árbitros: Wilson Rodrigo Luna (Frías), Mario Esteban Navarro y Marcial Elías Juárez (Loretana)
- FIDA de El Arenal vs Asociación Civil y Deportiva Los Verdes de El Mojón – 17:30
Árbitros: Francisco Maguna Najar, Domingo Rafael Acosta y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
- La Ensenada de Quimilí vs Central Argentino de La Banda – 21:00
Árbitros: Marcos Gabriel Ledesma, Santiago Coria y Julio Ramón Villarreal (Loretana)