Junior Neirot palpita el duelo ante La Ensenada en Quimilí

El delantero de Central Argentino analizó el presente del elenco de La Banda que debutó con victoria y se prepara para un nuevo desafió por el TRFA.
Tras el positivo debut ante Agua y Energía, el delantero Junior Neirot dialogó sobre el presente de Central Argentino en el Torneo Regional Federal Amateur y el próximo compromiso por la Segunda Fecha ante La Ensenada de Quimilí, que se jugará este viernes 24 de octubre desde las 21 horas como visitante.
"Fue un debut con victoria para nosotros. En poco tiempo de trabajo y plantel nuevo, adentro de la cancha parecía que habíamos jugado siempre juntos. Se dio un lindo partido, faltó mejorar en las definiciones para decorar el resultado", comentó Neirot sobre la primera presentación del equipo.
El delantero también destacó la importancia del recambio en el plantel: "Hay varios jugadores por línea y es importante tener recambio. Eso nos da un plus".
Sobre el próximo rival, La Ensenada, Neirot afirmó: "No conocemos bien al plantel rival. Pero los profes están trabajando para resolver. Son torneos complicados y por ahí vas al interior a jugar y las canchas no están buenas. Hay que hacerse fuerte".
Jueves 23 de octubre
- Talleres de Quimilí 3-1 Defensores de Monte Quemado -
Viernes 24 de octubre
- Dos Leones Frías vs Atoj Pozo – 16:00
Árbitros: Alex Zerda, Ángel David Ingratti y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
- Argentino de Termas de Río Hondo vs Club Atlético Gramilla – 16:00
Árbitros: Williams Ricardo Abdala, Mauro Exequiel Gómez y Juan Pérez (Santiago del Estero)
- Comercio vs Club Social y Deportivo Río Dulce de Termas de Río Hondo – 16:30
Árbitros: Fernando Fabián Quiroga, Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
- Atlético Salamanca de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo – 17:00
Árbitros: Brian Manuel Morales, Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz (Santiago del Estero)
- Vélez de San Ramón vs Central Córdoba de Frías – 17:00
Árbitros: Jorge Carrizo, Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
- Talleres de Nueva Esperanza vs Unión Santiago – 17:00
Árbitros: Gabriel A. Ordoñez, Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)
- Agua y Energía de La Banda vs Atlético Icaño – 17:00
Árbitros: Wilson Rodrigo Luna (Frías), Mario Esteban Navarro y Marcial Elías Juárez (Loretana)
- FIDA de El Arenal vs Asociación Civil y Deportiva Los Verdes de El Mojón – 17:30
Árbitros: Francisco Maguna Najar, Domingo Rafael Acosta y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
- La Ensenada de Quimilí vs Central Argentino de La Banda – 21:00
Árbitros: Marcos Gabriel Ledesma, Santiago Coria y Julio Ramón Villarreal (Loretana)