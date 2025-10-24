El tiempo para este viernes 24 de octubre en Santiago del Estero: mucho calor y posibles tormentas

Se anuncia una jornada con 39ºC de máxima y probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas con ráfagas de viento del sector norte.
Hacia la tarde, se anuncian posibles tormentas fuertes, con ráfagas de viento del sector norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 39ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con un marcado descenso de la temperatura, gracias a ráfagas de viento del sector sur y chaparrones matutinos en una jornada con cielo mayormente nublado y una máxima de 25ºC. El domingo electoral, en tanto, se anticipa con una máxima de 28ºC, cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este.
