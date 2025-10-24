Ingresar
El tiempo para este viernes 24 de octubre en Santiago del Estero: mucho calor y posibles tormentas

Se anuncia una jornada con 39ºC de máxima y probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:24

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas con ráfagas de viento del sector norte.

Hacia la tarde, se anuncian posibles tormentas fuertes, con ráfagas de viento del sector norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 39ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con un marcado descenso de la temperatura, gracias a ráfagas de viento del sector sur y chaparrones matutinos en una jornada con cielo mayormente nublado y una máxima de 25ºC. El domingo electoral, en tanto, se anticipa con una máxima de 28ºC, cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

