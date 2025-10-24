Dónde voto este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: consultá el padrón electoral

En nuestra provincia, además de los cargos nacionales, se celebrarán las elecciones provinciales, en las que se elegirán gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales, tres intendentes y concejales en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán, junto a 137 comisionados municipales.

Este domingo 26 de octubre de 2025, se celebrarán en todo el país elecciones legislativas nacionales para definir la nueva composición del Congreso. En este caso, está en juego la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

En Santiago del Estero, además de los cargos nacionales, se realizarán en simultáneo las elecciones provinciales, en las que se elegirán gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales, tres intendentes y concejales en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán, junto a 137 comisionados municipales.

Desde el pasado 16 de septiembre, los ciudadanos pueden consultar el padrón definitivo en línea con su DNI, un paso fundamental para confirmar el lugar de votación y verificar si hubo modificaciones respecto de elecciones anteriores.

Cómo consultar el padrón electoral

Para saber dónde votar y cuál es la mesa asignada, se puede consultar el padrón electoral oficial siguiendo estos pasos:

- Ingresar directamente al sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral.

- Completar el formulario con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), género y distrito electoral.

- Ingresar el código de validación (captcha) que se muestra.

- Hacer clic en "Consultar".

El sistema mostrará la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden para facilitar la emisión del voto.

También lo podés hacer desde aquí:

Cómo consultar el padrón electoral vía WhatsApp

La Cámara Nacional Electoral habilitó un chatbot por WhatsApp llamado "Vot-A" para consultas relacionadas con la elección, incluyendo el lugar de votación.

- Número: +549112455-4444

- Enviar mensaje con consulta sobre padrón o lugar de votación.

Esta herramienta responde dudas de manera automática, ayudando a los ciudadanos a obtener información electoral sin necesidad de ingresar a páginas web.