¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025

Este 26 de octubre, se pondrán en juego 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En Santiago del Estero, además de los cargos nacionales, se realizarán en simultáneo las elecciones provinciales.

Este domingo 26 de octubre, Argentina elegirá a los representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En total, estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores. Estas elecciones marcarán el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) para comicios nacionales.

Cabe señalar que en Santiago del Estero, además de los cargos nacionales, se realizarán en simultáneo las elecciones provinciales, en las que se elegirán gobernador y vicegobernador, 40 diputados provinciales, tres intendentes y concejales en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán, junto a 137 comisionados municipales, donde seguirá vigente la boleta partidaria tradicional. Es decir, que los santiagueños deberán votar con dos sistemas en un mismo día.

Los documentos válidos para votar

Para emitir el voto, será obligatorio presentar un documento físico válido que acredite la identidad ante las autoridades de mesa. La normativa electoral argentina especifica estrictamente cuáles son los documentos habilitados, así como las condiciones para su aceptación, lo que resulta esencial para garantizar la participación.

De acuerdo a la legislación vigente, los documentos aceptados para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 son los siguientes:

- Libreta de enrolamiento

- Libreta cívica

- DNI libreta verde

- DNI libreta celeste

- DNI tarjeta

Cada elector debe presentar el documento que figura en el padrón electoral o una versión emitida con posterioridad. En el caso de los DNI verdes, las variantes como duplicados o ejemplares con letras también están contempladas: los ejemplares con letras siempre se consideran posteriores a los numerados, según la Dirección Nacional Electoral.

Las autoridades de mesa verifican tanto el estado del documento como la correspondencia exacta con los datos registrados. Presentar uno de estos documentos es indispensable para todos los electores inscriptos en el padrón, de acuerdo con la Junta Electoral.

Qué hacer si perdí o me robaron el DNI

Si el elector no cuenta con el documento físico registrado en el padrón, o un ejemplar emitido posteriormente, no podrá votar. No se acepta ningún otro formato: ni pasaporte, ni registro de conducir, ni constancia de trámite, ni denuncia por extravío.

La legislación tampoco permite votar con un ejemplar más antiguo al consignado en el padrón, por lo que si solo se dispone de una versión anterior, el acceso a la urna será rechazado, de acuerdo a la información de la Dirección Nacional Electoral.

En caso de extravío o robo antes de la elección, solo se habilita el voto si se obtiene y presenta el documento físico actualizado.

¿Se puede votar con DNI digital?

No, en ningún caso está permitido votar con el DNI digital. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales en el celular, ni capturas de pantalla tendrán validez ante las autoridades de mesa. Tampoco estarán habilitadas fotocopias, constancias de trámite o denuncias policiales como reemplazo del documento requerido. La normativa es taxativa: solo el documento físico autoriza el ingreso al cuarto oscuro, según consignó la Dirección Nacional Electoral.

Estos son los documentos NO habilitados para votar:

- Pasaporte

- Registro de conducir

- Constancia de DNI en trámite

- Denuncia de robo o extravío

- Fotocopias de cualquier documentación

La acreditación de identidad solo será válida con la presentación del documento físico original.