Los dos árboles perfectos para plantar cerca de la pileta

No levantan el piso, no ensucian el agua y resisten el calor. Dos opciones ideales para dar sombra sin complicaciones.

Hoy 09:27
Tips

Tener una pileta rodeada de vegetación puede transformar cualquier jardín en un refugio natural, pero elegir los árboles incorrectos puede generar problemas: hojas que ensucian el agua, raíces que levantan pisos o daños a estructuras cercanas.

Por suerte, existen dos especies que combinan estética, frescura y bajo mantenimiento, sin los inconvenientes habituales.

El ciprés común (Cupressus sempervirens) es uno de los árboles más recomendables para plantar cerca de piscinas. Su sistema de raíces profundas y no invasivas evita daños en pisos o muros, mientras que su forma columnar permite ubicarlo en espacios reducidos.

Características y cuidados:

  • Altura: puede alcanzar entre 10 y 20 metros; ideal para jardines amplios.
  • Follaje: verde oscuro y perenne, mantiene su aspecto durante todo el año.
  • Clima: se adapta a climas templados o cálidos, tolera sol directo y viento.
  • Suelo: necesita buen drenaje, no tolera encharcamientos prolongados.
  • Mantenimiento: crecimiento moderado y riego escaso una vez establecido.
  • Ubicación: mantener al menos 2 metros del borde de la pileta para un desarrollo armonioso.

El ciprés aporta sombra y frescura y su porte elegante transforma cualquier jardín sin ensuciar la piscina.

La palmera enana (Phoenix roebellinii) es otra alternativa ideal para colocar cerca del agua. Su tamaño reducido, hasta 3 metros, y sus raíces finas la hacen adecuada para jardines pequeños, terrazas y zonas cercanas a la piscina.

  • Hojas arqueadas que generan sombra suave y un ambiente tropical.
  • Resistente a la humedad y a salpicaduras de agua clorada.
  • Crecimiento lento, lo que facilita su manejo y mantenimiento.
  • Suelos: prefiere suelos bien drenados y riego regular en verano.
  • Plagas: resistente, aunque puede sufrir cochinillas o ácaros si no se cuida.
  • Macetas o suelo directo: adaptable a ambas formas de cultivo.

La palmera enana aporta un toque exótico y elegante al jardín sin generar suciedad ni riesgos para la pileta.

