Taxista se salvó por metros de una roca gigante que se desprendió y atravesó una ruta

Hoy 10:01

El conductor de un taxi en la carretera de Tunceli-Erzincan (Turquía) logró salvar la vida luego de que una roca gigantesca se desprendiera de las montañas y cayera con violencia atravesando el camino.

Las imágenes muestran cómo el hombre huye despavorido para evitar ser aplastado por la piedra, que le pasó a pocos metros.

No se reportaron heridos ni víctimas mortales en el incidente.