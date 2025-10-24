Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025
Taxista se salvó por metros de una roca gigante que se desprendió y atravesó una ruta

Las imágenes muestran cómo el hombre huye despavorido para evitar ser aplastado por la piedra.

Hoy 10:01

El conductor de un taxi en la carretera de Tunceli-Erzincan (Turquía) logró salvar la vida luego de que una roca gigantesca se desprendiera de las montañas y cayera con violencia atravesando el camino. 

Las imágenes muestran cómo el hombre huye despavorido para evitar ser aplastado por la piedra, que le pasó a pocos metros.

No se reportaron heridos ni víctimas mortales en el incidente.

