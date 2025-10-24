Video: una cámara registró cómo delincuentes sustrajeron una moto en cuestión de segundos en La Banda

El hecho ocurrió el lunes por la noche en calle Dorrego, entre San Martín y 24 de Septiembre.

Hoy 10:48

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la ciudad de La Banda el pasado lunes alrededor de las 21:30 horas, cuando una profesora fue víctima del robo de su motocicleta.

Según informaron fuentes policiales, la damnificada, identificada como Escobar Ovejero, de 34 años, había dejado su moto estacionada sobre calle Dorrego, entre San Martín y 24 de Septiembre, cuando fue abordada por delincuentes que actuaron con rapidez y lograron darse a la fuga.

Los ladrones se llevaron una Honda Wave 110 cc color rojo, modelo 2025, y hasta el momento no se registraron detenciones vinculadas al hecho.

Personal de la Comisaría 14ª tomó intervención en el caso e inició las investigaciones correspondientes para dar con los autores y recuperar el rodado sustraído.