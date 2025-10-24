Detuvieron a un hombre acusado de grooming tras la denuncia de la madre

El operativo se activó luego de que la madre de un menor denunció que su hijo había recibido mensajes de WhatsApp de un adulto que se hacía pasar por una nena.

Un hombre fue detenido en la localidad de Molinos, provincia de Salta, en un allanamiento vinculado con una investigación por grooming.

El operativo se activó luego de que la madre de un menor denunció que su hijo había recibido mensajes de WhatsApp de un adulto que se hacía pasar por una nena. Según declaró la mujer, el sospechoso le pedía al chico que enviara imágenes íntimas y lo amenazaba para conseguirlas.

Tras la denuncia, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, reunió pruebas y solicitó al Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro la orden para allanar la vivienda del acusado y secuestrar toda la evidencia digital.

El procedimiento se realizó durante la mañana de este miércoles, con la intervención de la División Trata de Personas de la Policía de Salta. Los efectivos detuvieron al sospechoso y confiscaron dispositivos electrónicos que serán analizados por la Justicia.

Qué pasará con el acusado

La fiscalía confirmó que la audiencia de imputación se llevaría a cabo este jueves 23 en sede fiscal. Hoy, el detenido fue formalmente acusado por el delito de grooming, una figura penal que castiga el acoso y la manipulación de menores a través de medios digitales.

La investigación sigue en curso y la evidencia secuestrada será clave para determinar el alcance de los hechos y la responsabilidad del sospechoso.

Esta noticia se conoció dos días después de que un docente de 67 años fue denunciado por acosar a una alumna de 13 años en la provincia de Río Negro.

El hombre fue imputado en Cipolletti por grooming, tras ser denunciado por los padres de la adolescente.

Según la Fiscalía, el acusado contactó a la nena haciéndose pasar por un joven, con la presunta intención de cometer un delito contra su integridad sexual. La causa se encuentra en etapa de investigación.

La Fiscalía informó que los episodios se desarrollaron entre septiembre y noviembre de 2024. El imputado mantenía una relación de profesor y alumna con la víctima y comenzó a enviarle mensajes a través de distintas plataformas.

En las conversaciones, simulaba ser un intermediario entre dos jóvenes, alternando entre la primera y tercera persona. Entre los mensajes destacados, se encuentra: “Re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre… yo dije antes de diciembre quiero estar con vos", lo que según la investigación evidencia la intención de vulnerar la integridad sexual de la menor.