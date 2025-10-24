Santiago del Estero se ilumina de rojo en el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis

La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de la vacunación y el compromiso para erradicar definitivamente la enfermedad.

Hoy 11:13

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, que se conmemora cada 24 de octubre, el Rotary Club Autonomía de Santiago del Estero se suma a la campaña internacional de concientización promovida por Rotary International bajo el lema “End Polio Now” —“Pongamos fin a la polio”.

Gracias a las gestiones del club, esta noche, desde las 19 horas, los principales edificios públicos de la ciudad se iluminarán de rojo, color que simboliza la esperanza, la fuerza y el compromiso con un mundo libre de esta enfermedad. Entre los espacios destacados se encuentran la Casa de Gobierno, el Complejo Juan Felipe Ibarra, la Municipalidad de la Capital, el Centro Cultural del Bicentenario, la Cámara de Diputados y el Fórum Centro de Convenciones, donde desde anoche una pantalla gigante proyecta mensajes alusivos a la campaña.

La iluminación de estos lugares emblemáticos representa mucho más que un gesto simbólico: es un llamado a la conciencia colectiva. La poliomielitis, enfermedad viral que afecta principalmente a los niños y puede causar parálisis irreversible, ha sido reducida en más del 99% desde 1988 gracias al trabajo conjunto de Rotary, la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, la Fundación Bill & Melinda Gates y gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, mientras exista un solo caso activo, la amenaza continúa.

“Cada dosis de vacuna representa esperanza y futuro para miles de niños. No debemos bajar los brazos hasta erradicar la enfermedad por completo”, señalaron desde el Rotary Club Autonomía, que año tras año impulsa campañas educativas y solidarias en la provincia.

Desde Santiago del Estero, la luz roja que esta noche vestirá los edificios públicos será un mensaje visible y esperanzador: mientras haya un solo caso de poliomielitis en el mundo, la lucha sigue vigente.

Rotary invita a todos los santiagueños a sumarse a esta jornada de compromiso, recordando que vacunarse salva vidas. La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para proteger la salud infantil y garantizar un futuro sin polio.

Esta acción cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de la Capital y el Distrito 4851 de Rotary International, en una muestra de articulación entre el sector público y las organizaciones de servicio que trabajan por el bien común.