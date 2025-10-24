Ingresar
Camionero se quedó sin frenos en el puente Núñez del Prado y la carga de bebidas terminó desparramada en el Parque Aguirre

El accidente ocurrió minutos antes de las 9 en la rotonda de Olaechea y Alsina. El vehículo de gran porte retrocedió varios metros sin control, hasta impactar contra un poste de alumbrado público.

Hoy 11:13
Accidente camión Parque Aguirre

Un joven camionero protagonizó un violento accidente de tránsito este viernes por la mañana en el Parque Aguirre. El hecho ocurrió minutos antes de las 9 en la rotonda de Alsina y Olaechea.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor del vehículo identificado como Nahuel Maximiliano Saavedra, de 26 años, realizaba tareas de reparto cuando el camión Ford que manejaba se quedó sin frenos al intentar subir el puente Núñez del Prado.

A raíz de la falla, el vehículo retrocedió varios metros sin control, hasta impactar contra un poste de alumbrado público. En medio de la maniobra, el camión se desestabilizó y volcó su carga de bebidas, provocando importantes daños materiales y una gran pérdida económica.

El rodado finalizó su marcha dentro de la rotonda del parque, donde el conductor sufrió golpes en una rodilla y fue trasladado para estudios de rigor al Hospital Regional.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito de la Municipalidad, quienes ordenaron la circulación en la zona.

