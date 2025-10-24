Cerúndolo y Etcheverry se despidieron en octavos del ATP de Viena

Los argentinos no pudieron avanzar a los cuartos de final en Austria. Francisco cayó ante Bublik y Tomás no pudo con Musetti. Sinner y Zverev siguen firmes en el torneo.

Hoy 11:22

El ATP 500 de Viena se quedó sin representantes argentinos. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry perdieron en los octavos de final ante rivales de jerarquía y se despidieron del certamen que se disputa sobre superficie rápida bajo techo en la capital austríaca.

El primero en salir a la cancha fue Cerúndolo, número 21 del mundo, que llegaba entonado tras ganar el Ultimate Tennis Showdown en Hong Kong y superar en su debut al estadounidense Alex Michelsen por 6-3 y 6-1. Sin embargo, en la siguiente ronda se topó con el talentoso Alexander Bublik (16°), quien impuso su potencia con el saque y lo venció por 6-4 y 6-2 en poco más de una hora de juego. El kazajo se medirá en cuartos ante el italiano Jannik Sinner (2°), primer favorito del cuadro.

Por su parte, Etcheverry (60°), que venía de alcanzar los cuartos de final en Estocolmo, enfrentó al italiano Lorenzo Musetti (8°), actual finalista en los Masters 1000 de Montecarlo y Chengdu. El platense intentó mantener el ritmo, pero el europeo aprovechó los momentos clave y se impuso por 6-3 y 6-4.

Con estas derrotas, el tenis argentino cerró su participación en Viena, mientras los principales candidatos como Sinner y Zverev avanzan con paso firme rumbo al tramo decisivo del torneo.