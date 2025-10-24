Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025
En la previa de las elecciones los bonos argentinos en Wall Street suben hasta 4,7%

Los papeles argentinos en el exterior muestran números positivos a dos días de las legislativas. El dólar oficial opera sin cambios y se vende a $1505.

Hoy 12:19

En la última jornada antes de las elecciones legislativas, las acciones argentinas en Wall Street anotaban subas de hasta 4,7% y los bonos en el exterior de 2%.

El dólar oficial operaba sin cambios y se vendía a $1505 en las pantallas del Banco Nación. Mientras, el tipo de cambio mayorista iniciaba este viernes a $1488.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que está “más que cómodo con un dólar en $1500″ y negó que se apliquen cambios en el esquema de bandas de flotación. Hoy, el techo se encontraba en $1492,55.

Los dólares financieros registraban leves subas de 0,1%. El dólar MEP se negociaba a $1532,75 y el contado con liquidación (CCL) a $1552,17. En el mercado paralelo, el blue cotizaba a $1510.

Los papeles argentinos en la bolsa de Nueva York se ubicaban por encima de 4%. Los ADRs con números en verde estaban encabezados por Telecom (4,7%) y Edenor (4,3%). En menor medida, los de YPF (2,6%) y Central Puerto (2,4%).

Por su parte, el riesgo país se mantuvo en 1081 puntos básicos. Así, el indicador que mide la confianza de los inversores trepaba 70,2% en lo que va del año.

