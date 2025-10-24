Kim Kardashian reveló que le diagnosticaron un aneurisma cerebral

La empresaria registró el momento en el que se hizo la resonancia magnética y recibió el diagnóstico en su reality y apuntó contra su exmarido.

Hoy 12:25

Kim Kardashian, la estrella de reality shows y empresaria estadounidense, reveló que tiene un aneurisma cerebral durante el estreno de la séptima temporada de "The Kardashians".

Un adelanto del episodio inaugural, titulado "Como en los viejos tiempos", muestra a Kardashian, de 45 años, sometiéndose a una resonancia magnética cerebral. "Hay como un pequeño aneurisma", se le escucha decir, mientras se muestran primeros planos de las imágenes cerebrales en un monitor.

Su hermana, Kourtney Kardashian Barker, reacciona a la revelación con un breve "Guau". Kim Kardashian continúa: "Dicen: 'Simplemente estrés'", antes de reflexionar: "La gente piensa que tengo el lujo de alejarme". Luego, el clip pasa a otro momento en el que Kardashian dice: "Esta semana ha sido la semana más difícil de mi vida".

Un aneurisma cerebral se produce cuando un punto débil de un vaso sanguíneo cerebral se expande bajo presión, similar a una ampolla. Si bien la mayoría de los aneurismas son pequeños y no representan una amenaza inmediata, una ruptura puede provocar una hemorragia cerebral, una emergencia médica conocida como accidente cerebrovascular hemorrágico.

Los detalles sobre el estado actual de Kardashian siguen sin estar claros, incluyendo si presenta algún síntoma.

Kim Kardashian, considerada multimillonaria, obtiene su riqueza de múltiples emprendimientos, incluida su carrera televisiva, su influencia en las redes sociales y el desarrollo de una rentable línea de cosméticos y bases de maquillaje.

Kardashian, quien saltó a la fama gracias al reality "Keeping Up with the Kardashians", solicitó el divorcio del rapero Kanye West en 2021 tras casi siete años de matrimonio. Tienen cuatro hijos en común.

La última temporada de The Kardashians en Hulu, propiedad de Disney, continúa con su primer plano de la vida personal y profesional de Kris Jenner y sus hijas: Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie.