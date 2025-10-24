Acusaron a una madre de matar a su beba de dos meses para vengarse de su marido

Horror en Brasil. El fiscal calificó el crimen como “pura maldad humana” y la Justicia mantiene presos a ambos padres por homicidio agravado.

Hoy 13:02

La Justicia brasileña investiga la muerte de Melinda Sofia Conceição dos Santos, una beba de menos de dos meses, un crimen que fue atribuido a sus propios padres. El hecho ocurrió el 13 de octubre en la ciudad de Boa Vista, y la causa ya fue elevada a juicio por homicidio calificado.

Según la denuncia presentada el 20 de octubre, el fiscal Paulo André Trindade, del Ministerio Público de Roraima, sostuvo que la madre, Renata Ferreira dos Santos (26), mató a su hija “movida por un vil motivo” y con el único objetivo de vengarse de su pareja, Halisson Conceição dos Santos (36), tras una fuerte discusión.

El fiscal fue contundente: “Pura maldad humana”, escribió en el expediente, y detalló que la mujer actuó de manera “libre, consciente y voluntaria”, utilizando un “medio cruel generador de sufrimiento anormal”.

Un crimen marcado por la crueldad y la venganza

El informe forense reveló que Melinda Sofia murió por asfixia por sofocación directa y presentaba hematomas en el rostro, tórax y piernas, compatibles con golpes.

Renata y Halisson dos Santos

El fiscal Trindade remarcó la brutalidad del hecho: “Las fricciones familiares y problemas de pareja pueden ser comunes, pero matar a una criatura para vengarse del otro es intolerable e inaceptable en una sociedad civilizada”.

La investigación también apunta contra el padre de la beba. El Ministerio Público lo acusa de haber instigado el crimen y omitido su deber de proteger a la hija, aun sabiendo las amenazas de su pareja.

Según la denuncia, Halisson llegó a decirle a Renata frases como “matala” y “mueran ustedes dos” después de recibir mensajes en los que la mujer amenazaba con quitarle la vida a la beba.

“Consciente del deseo de matar de su compañera, instigó y se omitió en el deber legal de actuar como padre, habiendo tenido la capacidad de impedir la muerte”, subrayó el Ministerio Público.

El llanto de la beba y el silencio que alertó a los vecinos

La madrugada del crimen, vecinos escucharon el llanto intenso y prolongado de la beba entre las 4 y las 5 de la mañana, seguido de un silencio abrupto. Para los investigadores, ese fue el momento en que Melinda Sofia perdió la vida.

Horas antes, Renata había sido vista en un bar con la beba y discutiendo con Halisson. Tras la pelea, la mujer le entregó la llave del departamento al hombre y le dijo que “era su turno de cuidar a la hija”. Sin embargo, Halisson tomó la llave pero nunca fue al departamento: volvió al bar y dejó a la beba con su madre.

El fiscal describió el contexto familiar como un círculo de “descontrol, embriaguez, negligencia, deshumanidad y crueldad”, donde la recién nacida fue utilizada como instrumento para lastimarse mutuamente.

Qué puede pasar con los padres de Melinda Sofia

Si la Justicia acepta la acusación, Renata y Halisson enfrentarán un juicio por homicidio calificado, con agravantes por motivo vil, medio cruel, víctima menor de 14 años e incapaz de defenderse.

Por ahora, ambos permanecen detenidos con prisión preventiva. El juez que intervino en el caso consideró que las versiones de los padres eran contradictorias y que el crimen representaba “un riesgo real y actual para el orden público”.