Triple crimen en Florencio Varela: el fiscal pidió la prisión preventiva para todos los detenidos

Además, agravó las acusaciones y pidió que el expediente sea tramitado en el fuero federal por tratarse de un hecho vinculado al narcotráfico y al secuestro.

El fiscal Adrián Arribas pidió este viernes las prisiones preventivas de todos los detenidos en la causa por el triple crimen narco de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, ocurrido en Florencio Varela, y solicitó además el traspaso del expediente al fuero federal.

La medida alcanza a Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde fueron hallados los cuerpos, junto con su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra, quien fue encontrada lavando manchas de sangre en el lugar y estaba acompañada por Maximiliano Parra; así como también a Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y conductora del vehículo de apoyo, y a Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú.

Arribas agravó las imputaciones contra todos los acusados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los responsabiliza por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por haber sido una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía y ensañamiento, por violencia de género, y criminis causa —tres hechos—.

En tanto, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género, aunque mantuvo el resto de las calificaciones: privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y criminis causa.

Dada la gravedad de los delitos y la presunta vinculación con el narcotráfico y el secuestro, el fiscal solicitó que la investigación sea remitida al fuero federal, decisión que podría resolverse en las próximas horas.