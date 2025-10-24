Elías Suárez: “Es un medio que llega a lo más profundo de la provincia”

El Jefe de Gabinete de Santiago del Estero y candidato a gobernador destacó el trabajo de la emisora y envió un especial saludo al Lic. Gustavo Ick. Director de Canal 7 Santiago del Estero.

Hoy 13:49

“Quiero saludar a Canal 7 al cumplir estos 60 años de vida. Es, sin dudas, un medio de comunicación que ha llegado a lo más profundo de la provincia”, sostuvo Suárez.

El funcionario provincial se sumó así a los interminables saludos por las seis décadas de vida de la emisora y envió un cálido mensaje a directivos y personal. “Quiero saludar a todos los periodistas y enviar un saludo especial al Lic. Gustavo Ick”, sentenció.

El próximo 30 de octubre, Canal 7 de Santiago del Estero celebrará los 60 años de tarea ininterrumpida al servicio de los santiagueños.