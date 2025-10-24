Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 36º
X
Locales

Elías Suárez: “Es un medio que llega a lo más profundo de la provincia”

El Jefe de Gabinete de Santiago del Estero y candidato a gobernador destacó el trabajo de la emisora y envió un especial saludo al Lic. Gustavo Ick. Director de Canal 7 Santiago del Estero.

Hoy 13:49
Elías Suárez.

“Quiero saludar a Canal 7 al cumplir estos 60 años de vida. Es, sin dudas, un medio de comunicación que ha llegado a lo más profundo de la provincia”, sostuvo Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El funcionario provincial se sumó así a los interminables saludos por las seis décadas de vida de la emisora y envió un cálido mensaje a directivos y personal. “Quiero saludar a todos los periodistas y enviar un saludo especial al Lic. Gustavo Ick”, sentenció.

El próximo 30 de octubre, Canal 7 de Santiago del Estero celebrará los 60 años de tarea ininterrumpida al servicio de los santiagueños.

TEMAS Elías Suárez 60 años de Canal 7 Lic. Gustavo Ick

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  2. 2. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
  3. 3. Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1
  4. 4. El tiempo para este viernes 24 de octubre en Santiago del Estero: mucho calor y posibles tormentas
  5. 5. River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT