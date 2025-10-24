Horror en pleno centro de Termas: hallaron un hombre que llevaba al menos 7 días muerto

El cuerpo de un hombre fue hallado durante la mañana de este viernes, dentro de su vivienda, del barrio Centro de la ciudad termal.

Hoy 13:51

Un hombre de 70 años, identificado como Ricardo Martínez fue hallado sin vida, alrededor del mediodía de este viernes, por la encargada del departamento donde vivía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer indicó que llegó al lugar para arreglar el contrato de alquiler y que sintió fuertes olores, por lo que dio aviso a la Policía.

Te recomendamos: Termas: murió en un hotel alojamiento y la mujer que lo acompañaba huyó

La última vez que había tenido contacto con el fallecido había sido el pasado 17 de octubre, por lo que se estimaba que la fecha del deceso es de ese día, debido al avanzado estado de descomposición en que se halló al cuerpo.

En el lugar se hizo presente el Fiscal Coordinador Ignacio Guzmán y personal de Comisaría 50. Además, se solicitó la presencia de personal de la División Criminalística y de Bomberos de la Policía de la Provincia, para el traslado de los restos a la morgue judicial.