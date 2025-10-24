Ingresar
Horror en pleno centro de Termas: hallaron un hombre que llevaba al menos 7 días muerto

El cuerpo de un hombre fue hallado durante la mañana de este viernes, dentro de su vivienda, del barrio Centro de la ciudad termal.

Hoy 13:51
Policías en el lugar del hallazgo

Un hombre de 70 años, identificado como Ricardo Martínez fue hallado sin vida, alrededor del mediodía de este viernes, por la encargada del departamento donde vivía. 

La mujer indicó que llegó al lugar para arreglar el contrato de alquiler y que sintió fuertes olores, por lo que dio aviso a la Policía. 

La última vez que había tenido contacto con el fallecido había sido el pasado 17 de octubre, por lo que se estimaba que la fecha del deceso es de ese día, debido al avanzado estado de descomposición en que se halló al cuerpo.

En el lugar se hizo presente el Fiscal Coordinador Ignacio Guzmán y personal de Comisaría 50. Además, se solicitó la presencia de personal de la División Criminalística y de Bomberos de la Policía de la Provincia, para el traslado de los restos a la morgue judicial.

TEMAS Policía de Santiago del Estero Termas de Río Hondo

