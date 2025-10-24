Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 38º
X
Locales

Héctor Paz se sumó a los saludos a Canal 7 por su 60° aniversario: “Acompañan la vida de los santiagueños”

El rector de la UNSE destacó la trayectoria del canal y el compromiso de su equipo con la comunidad. Además, agradeció al Lic. Gustavo Ick por el apoyo constante y la apertura a los espacios académicos.

Hoy 14:08

En el marco del 60° aniversario de Canal 7 Santiago del Estero, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Héctor Paz, envió un emotivo mensaje de reconocimiento al canal y a todo su equipo de trabajo por su trayectoria y su rol en la historia de los santiagueños.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Muchos recordarán aquel 30 de octubre de 1965, cuando Canal 7 comienza su primera edición. Desde aquel entonces viene cumpliendo una función muy importante: informando, brindando recreación a través de su programación y, sobre todas las cosas, compartiendo la vida de todos los santiagueños”, expresó el rector.

Asimismo, Paz agradeció especialmente al Lic. Gustavo Ick, Director de Canal 7 Santiago del Estero,que siempre nos atiende y nos brinda los espacios que nosotros necesitamos”, y agregó: “Por eso, felices 60 años Canal 7”.

El mensaje del rector se suma a los numerosos saludos de instituciones, artistas y referentes sociales que destacan el aporte del canal a la cultura, la educación y la comunicación provincial.

TEMAS Lic. Gustavo Ick 60 años de Canal 7 Hector Paz UNSE

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  2. 2. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
  3. 3. En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1
  4. 4. El tiempo para este viernes 24 de octubre en Santiago del Estero: mucho calor y posibles tormentas
  5. 5. River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT