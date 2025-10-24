Héctor Paz se sumó a los saludos a Canal 7 por su 60° aniversario: “Acompañan la vida de los santiagueños”

El rector de la UNSE destacó la trayectoria del canal y el compromiso de su equipo con la comunidad. Además, agradeció al Lic. Gustavo Ick por el apoyo constante y la apertura a los espacios académicos.

Hoy 14:08

En el marco del 60° aniversario de Canal 7 Santiago del Estero, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Héctor Paz, envió un emotivo mensaje de reconocimiento al canal y a todo su equipo de trabajo por su trayectoria y su rol en la historia de los santiagueños.

“Muchos recordarán aquel 30 de octubre de 1965, cuando Canal 7 comienza su primera edición. Desde aquel entonces viene cumpliendo una función muy importante: informando, brindando recreación a través de su programación y, sobre todas las cosas, compartiendo la vida de todos los santiagueños”, expresó el rector.

Asimismo, Paz agradeció especialmente al Lic. Gustavo Ick, Director de Canal 7 Santiago del Estero, “que siempre nos atiende y nos brinda los espacios que nosotros necesitamos”, y agregó: “Por eso, felices 60 años Canal 7”.

El mensaje del rector se suma a los numerosos saludos de instituciones, artistas y referentes sociales que destacan el aporte del canal a la cultura, la educación y la comunicación provincial.