“Les deseo con todo mi amor un muy feliz cumpleaños”: el saludo de Patricia Sosa a Canal 7 por su 60° aniversario

La reconocida cantante se sumó a las celebraciones por los 60 años de Canal 7 Santiago del Estero y envió un mensaje lleno de afecto para todo el equipo del medio, encabezado por su Director, el Lic. Gustavo Ick.

Hoy 14:34

En el marco de los 60 años de Canal 7 Santiago del Estero, la artista Patricia Sosa se unió a las numerosas figuras que enviaron sus mensajes de cariño y felicitaciones al histórico medio santiagueño.

Les deseo con todo el corazón que la pasen muy bien, que sean 60 años más. Para todos ustedes, con todo mi amor, feliz cumpleaños”, expresó la reconocida cantante, en un saludo colmado de afecto y gratitud hacia el canal y su público.

A lo largo de seis décadas, Canal 7 se ha consolidado como un referente de la televisión provincial, acompañando a los santiagueños con información, entretenimiento y cultura. La artista destacó la trayectoria y el compromiso del equipo de trabajo, bajo la conducción del Lic. Gustavo Ick, Director del canal, quien continúa impulsando la modernización y el crecimiento del medio.

El mensaje de Patricia Sosa se suma al de personalidades de distintos ámbitos, que celebran este nuevo aniversario reconociendo la labor periodística y la cercanía con la comunidad que caracterizan a Canal 7 desde su primera emisión, un 30 de octubre de 1965.

