Carlos Silva Neder: “Canal 7 forma parte de nuestra familia”

El vicegobernador de Santiago del Estero envió sus saludos al Lic. Gustavo Ick, Director de Canal 7 Santiago del Estero, y a los trabajadores que día a día desempeñan sus tareas en la emisora.

Hoy 14:43

“Quiero enviar un afectuoso saludo a la gran familia de Canal 7 Santiago del Estero, a su propietario y director, Lic. Gustavo Ick, y al plantel de profesionales y técnicos que hace que día a día el canal esté al aire”, sostuvo el vicegobernador de Santiago del Estero.

“Es un medio de comunicación por excelencia y forma parte de nuestra familia ya que nos acerca a Santiago del Estero, el país y el mundo”, recalcó.

El saludo de Carlos Silva Neder se suma al de funcionarios y personalidades de distintos ámbitos que celebran este nuevo aniversario reconociendo la labor periodística y la cercanía con la comunidad que caracterizan a Canal 7 desde su primera emisión, un 30 de octubre de 1965.