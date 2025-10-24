Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 38º
X
Locales

Carlos Silva Neder: “Canal 7 forma parte de nuestra familia”

El vicegobernador de Santiago del Estero envió sus saludos al Lic. Gustavo Ick, Director de Canal 7 Santiago del Estero, y a los trabajadores que día a día desempeñan sus tareas en la emisora.

Hoy 14:43

“Quiero enviar un afectuoso saludo a la gran familia de Canal 7 Santiago del Estero, a su propietario y director, Lic. Gustavo Ick, y al plantel de profesionales y técnicos que hace que día a día el canal esté al aire”, sostuvo el vicegobernador de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Es un medio de comunicación por excelencia y forma parte de nuestra familia ya que nos acerca a Santiago del Estero, el país y el mundo”, recalcó.

El saludo de Carlos Silva Neder se suma al de funcionarios y personalidades de distintos ámbitos que celebran este nuevo aniversario reconociendo la labor periodística y la cercanía con la comunidad que caracterizan a Canal 7 desde su primera emisión, un 30 de octubre de 1965.

TEMAS Lic. Gustavo Ick 60 años de Canal 7 Carlos Silva Neder

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  2. 2. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
  3. 3. En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1
  4. 4. El tiempo para este viernes 24 de octubre en Santiago del Estero: mucho calor y posibles tormentas
  5. 5. River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT