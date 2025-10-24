Valentín Perrone sufrió una caída que lo complica en Malasia

El argentino no tuvo daños físicos de gravedad, pero se quedó afuera de la Q2 del Moto3 y deberá remarla para avanzar a la clasificación final.

Valentín Perrone se exigía para clasificar a la Q2, con potencial para estar bien arriba. Sin embargo, sufrió un caída de su KTM y no pudo avanzar en Sepang, Malasia. Terminó en el puesto 22º, a 1s183 del actual campeón y “poleman”, José Antonio Rueda.

Marco Morelli es otro de los argentinos en la categoría, en el equipo GRYD – Mlav Racing. Se ubicó 23º, detrás de Perrone por 140 milésimas y también deberá ir al filtro de la Q1, buscando un boleto para la definición.

La práctica libre 2 del Moto3 será a las 21:40 del viernes, mientras que la Qualy 1 está pautada para las 01:45 del sábado. La Q2 está pautada para las 02:10 y la carrera final es el domingo a la madrugada, a las 01:00 horas.