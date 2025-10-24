Lencina, la sorpresa de Gallardo en el once de River para la semi de la Copa Argentina

El juvenil podría ser uno de los tres mediocampistas del Millonario en el duelo de esta noche ante Independiente Rivadavia.

En un River Plate repleto de figuras y refuerzos millonarios, Santiago Lencina comienza a hacerse un lugar propio. El juvenil de 20 años, surgido de las divisiones inferiores, podría ser una de las sorpresas de Marcelo Gallardo en el trascendental duelo de esta noche ante Independiente Rivadavia, por las semifinales de la Copa Argentina.

El Muñeco evalúa variantes en un mediocampo con nombres de peso, donde futbolistas como Enzo Pérez —que regresa tras el corte en la rodilla sufrido ante Palmeiras—, Kevin Castaño —habitual convocado de la Selección de Colombia— e Ignacio Fernández —referente histórico del club— todavía no tienen asegurado su lugar entre los titulares. En ese contexto, el chaqueño Lencina aparece con serias chances de estar desde el inicio en un encuentro decisivo que puede marcar el destino del equipo en la temporada.

El juvenil viene de ser titular en los últimos dos compromisos: en la derrota ante Sarmiento, donde fue reemplazado a los 16 minutos del complemento, y en el triunfo frente a Talleres, donde salió en el entretiempo. Si bien no siempre completa los partidos, Gallardo confía en su dinámica y compromiso táctico, siendo una de las pocas piezas que participó en 11 de los últimos partidos oficiales, con tres titularidades.

De perfil zurdo, Lencina se destaca por su capacidad asociativa, su desequilibrio individual y su poder de gol. Además, cumple un rol importante como conector entre el mediocampo y la delantera, con responsabilidad defensiva pero libertad para combinar con Juan Fernando Quintero en la generación de juego.

No obstante, tratándose de Gallardo, todo puede definirse a último momento. Aunque el juvenil parece estar un paso adelante de sus competidores, no se descarta que inicie desde el banco, ya que el entrenador suele sorprender con sus alineaciones. La formación oficial se conocerá una hora antes del encuentro.

En caso de que Lencina no sea titular, su lugar podría ser ocupado por Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Giuliano Galoppo. Entre los dos primeros, uno acompañará a Juan Carlos Portillo en la mitad de la cancha.

Probable formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Facundo Colidio y Maximiliano Salas.