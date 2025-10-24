Norma Fuentes felicitó a Canal 7 por sus 60 años: “Este medio ha crecido con personal íntegramente santiagueño"

La jefa comunal de la Capital envió un mensaje de reconocimiento al canal y a su Director, el Lic. Gustavo Ick, destacando la trayectoria del medio, su evolución tecnológica y su compromiso con la comunidad.

Hoy 15:00

En el marco de los 60 años de Canal 7 Santiago del Estero, la intendente de la Capital, Lic. Norma Fuentes, hizo llegar un afectuoso saludo y reconocimiento al canal, a su Director, el Lic. Gustavo Ick, y a todo el personal que conforma el histórico medio de comunicación provincial.

“Quiero por este medio enviar un cálido y afectuoso saludo en sus 60 años a Canal 7 Santiago del Estero y a toda la planta que conforma este importante medio de comunicación. Agradecerles por permitirnos siempre comunicar a nuestros vecinos las acciones cotidianas que llevamos adelante”, expresó la intendente.

En su mensaje, Fuentes también resaltó la evolución del canal a lo largo de las décadas, señalando que “quienes recordamos su historia, valoramos cómo este medio ha crecido con personal íntegramente santiagueño, que se fue capacitando y evolucionando junto a los avances de la comunicación en el mundo”.

La intendente concluyó su saludo con un mensaje de reconocimiento y buenos deseos: “Felicitaciones y felices 60 años para Canal 7 Santiago del Estero”.

El aniversario del canal —que comenzó sus transmisiones el 30 de octubre de 1965— continúa recibiendo saludos y muestras de cariño de instituciones, artistas y autoridades que destacan su rol fundamental en la vida social, cultural y comunicacional de la provincia.