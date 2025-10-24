El palazo de Lamine Yamal contra Real Madrid previo al clásico con Barcelona: "Roban, se quejan..."

La estrella culé de 18 años atentó contra la Casa Blanca antes del histórico duelo por la fecha 10 de La Liga española.

Hoy 10:19

El joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a ser protagonista, pero esta vez fuera de la cancha. En la antesala del Clásico ante el Real Madrid, el atacante lanzó una polémica frase contra el conjunto merengue durante una transmisión de la King’s League, el torneo organizado por Gerard Piqué.

El domingo 26 de octubre, el Barça visitará el Santiago Bernabéu por la fecha 10 de La Liga española, en un duelo clave por la cima del campeonato. Pero antes del choque, Yamal encendió la previa con declaraciones que dieron que hablar.

Durante una charla en el programa de la King’s League, le consultaron si el equipo Porcinos, dirigido por el creador de contenido Ibai Llanos, era comparable al Real Madrid. Entre risas, el extremo respondió: “Sí, roban, se quejan, hacen cosas…”. Llanos, sorprendido, le replicó: “¿Ah, el Madrid roba?”, a lo que Yamal respondió con ironía: “Hombre, a ver…”, acompañado de gestos que dejaron clara su intención de picar al eterno rival.

La charla continuó entre bromas y apuestas. Yamal, quien es presidente del equipo La Capital CF, de la King’s League, se medirá este fin de semana con Porcinos, el conjunto de Llanos. Ambos coquetearon con la idea de una apuesta para darle más emoción al duelo. “Tampoco pienses mucho que vas a perder”, lanzó el culé. A lo que el streamer le contestó que tendría que marcar un gol en el Bernabéu, a lo que Yamal respondió con picardía: “Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? La última vez fue 0 a 4”.

Pese a haber iniciado la temporada 2025/26 con molestias en el pubis, Lamine Yamal muestra un rendimiento destacado: tres goles y cinco asistencias en siete partidos. En tanto, ante el Real Madrid, acumula tres tantos y dos asistencias en siete enfrentamientos, con cuatro triunfos y tres derrotas.

En la tabla de posiciones, Real Madrid lidera La Liga con 24 puntos, seguido por el Barcelona con 22. El ganador del Clásico se quedará con la punta del campeonato, en un duelo que promete tanto dentro como fuera del campo.