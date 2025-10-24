Bomberos voluntarios controlaron incendio de pastizales en la zona de El Zanjón

El foco ígneo afectó una franja de vegetación de aproximadamente 200 por 60 metros, sin que se registraran viviendas ni estructuras comprometidas.

Hoy 16:14

Cerca de las 14 horas de este viernes, una dotación de Bomberos Voluntarios de la Capital intervino ante un incendio de pastizales registrado en la intersección de calle El Algarrobo y Ruta Nacional 9, en la zona de El Zanjón.

Gracias al rápido accionar del personal, las llamas fueron controladas, evitando su propagación hacia áreas cercanas.

Desde el cuerpo de bomberos recordaron la importancia de evitar la quema de residuos o malezas, especialmente en jornadas ventosas, para prevenir este tipo de siniestros.