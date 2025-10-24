Tragedia en Las Termas: un hombre murió electrocutado mientras trabajaba en una cancha de pádel

El hecho ocurrió este viernes a la siesta en un complejo ubicado sobre calle Suipacha. La víctima, identificada como Raúl Alberto Chávez, de 36 años, recibió una descarga eléctrica mientras reparaba ventiladores en el lugar.

Hoy 16:56

Un trágico accidente laboral conmocionó este viernes por la tarde a la ciudad de Las Termas de Río Hondo, cuando un hombre murió electrocutado mientras realizaba trabajos de mantenimiento en una cancha de pádel ubicada en el barrio Salitre, sobre calle Suipacha s/n.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró cerca de las 15:00 horas, cuando la víctima, identificada como Raúl Alberto Chávez, de 36 años, domiciliado en Ruta 9, kilómetro 1201, paraje La Aguada, departamento Río Hondo, se encontraba efectuando tareas de electricidad y mantenimiento de ventiladores en el lugar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, por causas que aún se investigan, Chávez recibió una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba desde una escalera, lo que provocó su caída al piso. Testigos solicitaron de inmediato asistencia médica, y el hombre fue trasladado al Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo (CIS), donde los profesionales constataron que ya no presentaba signos vitales.

Fuentes policiales informaron que el cuerpo presentaba quemaduras en las manos y en distintas partes del cuerpo.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 40, bajo la dirección de la fiscal Dra. Pérez Vinces, quien ordenó la autopsia correspondiente, además de las pericias de Criminalística y la toma de testimonios a las personas que se encontraban presentes al momento del accidente.