Vélez se lo dio vuelta a Central Córdoba de Frías y celebró en San Ramón

En su segunda presentación el elenco de Pablo Ávila se hizo fuerte en casa y se quedó con el duelo por 3 a 1, en su segunda presentación en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Hoy 19:49

En un partido lleno de emociones, Vélez de San Ramón dio vuelta el resultado y venció 3-1 a Central Córdoba de Frías, en el marco de la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur, correspondiente a la Zona 11 de la Región Centro.

El conjunto friense había golpeado primero con el tanto de Sebastián Díaz, quien puso el 1-0 a los 16 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la respuesta del local no tardó: Enzo Acuña igualó a los 21 minutos, y antes del descanso, Marcelo Acuña dio vuelta el marcador a los 47 del primer tiempo. En el complemento, Carlos Torres selló el triunfo a los 37 del segundo tiempo.

Con esta victoria, Vélez suma 6 puntos sobre 6 posibles y se mantiene como líder de su grupo, tras haber debutado con un 3-2 frente a Loreto. En la próxima jornada, recibirá a Dos Leones en San Ramón.

Por su parte, Central Córdoba de Frías acumula apenas un punto, producto del empate sin goles ante Dos Leones en la fecha inaugural. En la siguiente, buscará recuperarse cuando reciba a Atoj Pozo.