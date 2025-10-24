Temporal en Los Juríes: calles anegadas, árboles caídos y el techo del polideportivo volado por el viento

Vecinos compartieron imágenes que muestran la magnitud del fenómeno que azotó la ciudad este viernes por la tarde. Las ráfagas destruyeron parte del Polideportivo Municipal y causaron importantes daños en distintos sectores urbanos.

Hoy 20:40

Un violento temporal azotó durante la tarde de este viernes a la ciudad de Los Juríes, dejando un panorama de destrucción y preocupación entre los vecinos.

Las fuertes ráfagas de viento, acompañadas por lluvia intensa y caída de granizo, provocaron la voladura de techos, caída de árboles y postes de alumbrado, además de calles completamente anegadas.

Vecinos compartieron impactantes imágenes que muestran la magnitud del fenómeno, que se desató cerca de las 18 horas. En varias zonas se observaron postes inclinados, ramas sobre la calzada y acumulación de agua, mientras personal municipal trabajaba contrarreloj para despejar las arterias y restablecer la circulación.

Uno de los hechos más graves se produjo en el Polideportivo Municipal, donde el techo fue arrancado por el viento justo cuando se desarrollaba una práctica de patín artístico. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque los daños materiales fueron considerables.

El fenómeno se dio en el marco de la alerta naranja por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que abarca gran parte de la provincia de Santiago del Estero y advierte sobre la posibilidad de vientos intensos, granizo y abundante caída de agua.