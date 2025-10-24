Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y aviones Mirage

El presidente Emmanuel Macron anunció que el envío forma parte de las nuevas medidas de apoyo militar acordadas en la Coalición de Voluntarios.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes que Francia tiene previsto suministrar a Ucrania “en los próximos días” nuevos misiles Aster y aviones Mirage. El anuncio se produjo durante una reunión de la Coalición de Voluntarios, integrada por varios países europeos, cuyo objetivo es reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra.

“En las próximas semanas, llevaremos a cabo medidas adicionales en materia de financiación. Ayer tuvimos un debate muy largo en el Consejo Europeo”, explicó el mandatario en declaraciones recogidas por el Elíseo, agregando que el resto de los miembros de la coalición anunciarán otras “iniciativas” para apoyar a Kiev.

En la reunión, celebrada con varios líderes por videoconferencia, participaron el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y otros dirigentes europeos, entre ellos el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, quien se encuentra de visita en Londres.

El encuentro tuvo lugar después de que los líderes de la Unión Europea acordaran este jueves encargar a la Comisión Europea la preparación “cuanto antes” de la base legal que permita utilizar los activos rusos congelados en Europa para conceder un préstamo destinado a financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania.