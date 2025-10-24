Dos Leones lo dio vuelta y se quedó con un partidazo ante Atoj Pozo

El elenco friense se impuso por 3-2 como local en un partido que estuvo demorado por la lluvia.

Hoy 19:43

Dos Leones de Frías consiguió una gran victoria como local por 3-2 ante Atoj Pozo de Loreto en el marco de la segunda fecha de la Zona 11 del Torneo Regional Federal Amateur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una cancha en malas condiciones por la lluvia, el elenco friense lo dio vuelta tras ir 0-2 abajo para terminar imponiéndose por 3-2.

De esta manera, Dos Leones consigue su primera victoria del torneo y suma cuatro unidades, mientras que el equipo loretano sufrió su segunda derrota consecutiva.

En la próxima fecha, Atoj Pozo visitará a Central Córdoba y Dos Leones a Vélez en San Ramón.

Foto e info: Frías Futbolero y Fútbol Loretano