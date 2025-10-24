Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Dos Leones lo dio vuelta y se quedó con un partidazo ante Atoj Pozo

El elenco friense se impuso por 3-2 como local en un partido que estuvo demorado por la lluvia.

Hoy 19:43
Dos Leones Atoj Pozo

Dos Leones de Frías consiguió una gran victoria como local por 3-2 ante Atoj Pozo de Loreto en el marco de la segunda fecha de la Zona 11 del Torneo Regional Federal Amateur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una cancha en malas condiciones por la lluvia, el elenco friense lo dio vuelta tras ir 0-2 abajo para terminar imponiéndose por 3-2.

De esta manera, Dos Leones consigue su primera victoria del torneo y suma cuatro unidades, mientras que el equipo loretano sufrió su segunda derrota consecutiva.

En la próxima fecha, Atoj Pozo visitará a Central Córdoba y Dos Leones a Vélez en San Ramón.

Foto e info: Frías Futbolero y Fútbol Loretano

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó por delante de Gasly en la segunda práctica del GP de México
  2. 2. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  3. 3. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
  4. 4. Camionero se quedó sin frenos en el puente Núñez del Prado y la carga de bebidas terminó desparramada en el Parque Aguirre
  5. 5. En vivo: River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT