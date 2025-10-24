La ONU alertó que Gaza está sepultada bajo 61 millones de toneladas de escombros

Gaza está sepultada bajo más de 61 millones de toneladas de escombros tras dos años de guerra. Así, tres cuartas partes de los edificios quedaron destruidos, de acuerdo con datos relevados de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
A fecha de 8 de julio de 2025, el ejército israelí había dañado cerca de 193.000 edificios en el densamente poblado territorio, es decir el 78% de las estructuras existentes antes de que comenzara el conflicto el 7 de octubre de 2023, según el análisis satelital del programa UNOSAT de las Naciones Unidas.
En una evaluación de las imágenes de Ciudad de Gaza tomadas los días 22 y 23 de septiembre, la agencia de la ONU estimó que una proporción aún mayor -el 83%- de los edificios de la urbe habían sido dañados o destruidos.
Los 61,5 millones de toneladas de escombros que se calculan sobre la Franja de Gaza equivalen a casi 170 veces el peso del Empire State Building de Nueva York y a más de 169 kilos por cada metro cuadrado del territorio
Casi dos tercios de los escombros se generaron en los primeros cinco meses de la guerra, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La destrucción de edificios también se aceleró en los meses previos al actual alto el fuego.
Entre abril y julio de 2025 se generaron ocho millones de toneladas de escombros, principalmente en el sur entre Rafah y Jan Yunis. Un análisis preliminar publicado por el PNUMA en agosto advertía de que los escombros suponen un grave riesgo para la salud de la población expuesta.
La agencia de la ONU sugiere que al menos 4,9 millones de toneladas de escombros podrían estar contaminadas con amianto procedente de edificios antiguos, especialmente cerca de campos de refugiados como los de Jabaliya, en el norte; Nuseirat y al Maghazi, en el centro; y Rafah y Jan Yunis.
El PNUMA también informa de que al menos 2,9 millones de toneladas de escombros podrían estar contaminados con "residuos peligrosos procedentes de emplazamientos industriales conocidos".