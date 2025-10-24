Ingresar
Quién fue el famoso que intentó conquistar a Pampita y ella lo rechazó

El panelista de Los 8 Escalones, Marcelo Polino, contó que en la época del Bailando por un Sueño el actor le declaró su amor a la modelo. "Le gustaban todas", respondió.

Hoy 20:57

La conductora de Los 8 Escalones, Carolina Pampita Ardohain, hizo una pregunta a sus participantes sobre los amores de Federico Bal, pero no se esperaba la confesión de Marcelo Polino: “Él gustaba de vos”. A lo que la modelo respondió: “Él gustaba de todas”.

Fue entonces que Pampita recordó una anécdota con las madres del colegio que le preguntaban desesperadas qué día bailaba Federico Bal así podían ir al programa. “Tiene algo”, agregó la conductora al referirse todo lo que generaba.

“Pero él gustaba de vos, ¿te acordás en un Bailando?”, disparó Polino sin filtros. Con rapidez, Pampita contestó: “Pero él gustaba de todas, como dice la frase”.

Barbie Simons se sumó a las confesiones y reveló: “Yo escuché por ahí, de una amiga de una amiga, que es muy buen amante. Como que, de puertas para adentro, es encantador, es seductor”.

