La Banda se iluminó de Rojo para conmemorar el Día Mundial Contra la Poliomielitis

La poliomielitis o polio es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta el sistema nervioso central.

Hoy 21:44
Municipalidad de La Banda

La municipalidad de La Banda y el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad iluminaron las fachadas de sus edificios de color Rojo para conmemorar el Día Mundial Contra la Poliomielitis.

Esta fecha fue establecida por el Rotary International con el soporte de la Organización Mundial de la Salud hace más de una década para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, el investigador estadounidense que hizo posible el desarrollo de la vacuna que logró prevenir esta terrible enfermedad.

Por lo tanto, cada 24 de octubre es una jornada para reafirmar el compromiso global con la erradicación de esta enfermedad prevenible

La poliomielitis o polio es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta el sistema nervioso central. Puede causar inflamación del cerebro y de las neuronas motoras de la médula espinal, llegando a causar atrofia muscular, parálisis, parálisis permanente, deformidad y hasta la muerte.

Los afectados son principalmente niños. Por lo tanto, es importante señalar que la vacuna contra la poliomielitis está incluida en el calendario obligatorio y se aplica a los 2, 4 y 6 meses y a los 5 años de edad.

Esta enfermedad se transmite de una persona a otra por vía oral, ya que el virus se transporta en el agua o con los alimentos contaminados con materia fecal de otra persona infectada.

Al llegar al intestino el virus se multiplica y se excreta, propagándose entre unos y otros. Aunque es una enfermedad infecciosa, puede combatirse y evitarse con la vacunación.

