Torneo Regional: victoria de Talleres de Quimilí y empate en Monte Quemado

Se disputó este viernes la segunda fecha de la zona 10.

Hoy 19:54

Este viernes se disputó la segunda fecha de la zona 10 del Torneo Regional Federal Amateur. Talleres de Quimilí se recuperó de la derrota en el debut venciendo por 3-1 como local a Defensores de Monte Quemado. De esta manera, el elenco quimilense sumó sus primeros puntos en el torneo.

En el otro partido de la zona, Atlético Salamanca y Comercio de Campo Gallo repartieron puntos al empatar 2-2.

De esta manera, el equipo de Campo Gallo quedó como líder con cuatro puntos, mientras que Talleres y Defensores suma tres. En el último puesto quedó Atlético Salamanca con un punto.

En la próxima fecha, Comercio recibirá a Defensores y Talleres visitará a Salamanca.

