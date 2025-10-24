Torneo Regional: victoria de Talleres de Quimilí y empate en Monte Quemado

Se disputó este viernes la segunda fecha de la zona 10.
Este viernes se disputó la segunda fecha de la zona 10 del Torneo Regional Federal Amateur. Talleres de Quimilí se recuperó de la derrota en el debut venciendo por 3-1 como local a Defensores de Monte Quemado. De esta manera, el elenco quimilense sumó sus primeros puntos en el torneo.
En el otro partido de la zona, Atlético Salamanca y Comercio de Campo Gallo repartieron puntos al empatar 2-2.
De esta manera, el equipo de Campo Gallo quedó como líder con cuatro puntos, mientras que Talleres y Defensores suma tres. En el último puesto quedó Atlético Salamanca con un punto.
En la próxima fecha, Comercio recibirá a Defensores y Talleres visitará a Salamanca.