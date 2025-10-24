La Municipalidad y el Ministerio de Salud realizaron descacharreos en los barrios Independencia y 8 de Abril

Las autoridades trabajan en la prevención contra el dengue.

Hoy 21:57

Con acciones articuladas, la Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud avanzan con la campaña de descacharreo y prevención contra el dengue.

Empleados operativos y agentes sanitarios intervinieron en los barrios 8 de Abril e Independencia, donde se recolectaron los objetos desechados de las viviendas que representaban un potencial criadero para el mosquito transmisor, donde se podía acumular agua de lluvia y otros líquidos.

Anteriormente, se visitó cada domicilio para informar a los vecinos sobre las medidas que deben adoptar en sus hogares para evitar la germinación de estos insectos.