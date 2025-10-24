Obras Públicas de la Municipalidad inició la limpieza de 5800 metros lineales de desagües de las avenidas Aguirre y Del Trabajo

Comenzaron en primer lugar con las cabeceras de sectores que tenían mayor acumulación de residuos.

Hoy 22:00

Luego de terminar la limpieza de los desagües pluviales de la zona sur de la ciudas, la Dirección de Obras Públicas de la Municipalodad inició un operativo de limpieza y mantenimiento correctivo y preventivos del canal de las avenidas Aguirre y del Trabajo.

Las tareas comenzaron la limpieza de las cabeceras de sectores con mayor acumulación de residuos urbanos que se encontraban dentro del desagüe.

Los trabajos continuarán en tres frentes ubicados en Aguirre y Antenor Alvarez; Aguirre y Rivadavia y Aguirre y Lamadrid hacia Solis.

En total se limpiarán más de 5800 metros lineales.