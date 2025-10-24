Violento robo a plena luz del día en el Bº Los Inmigrantes: un delincuente asaltó un comercio con un arma blanca

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 11 de la mañana en un negocio ubicado sobre calle Japón. El ladrón amenazó con un cuchillo a un empleado que reponía productos en una heladera y, tras un breve forcejeo, se llevó dinero en efectivo.

Hoy 22:33

Un violento robo a plena luz del día quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio del barrio Los Inmigrantes, donde un hombre armado con un cuchillo ingresó al local y se llevó dinero en efectivo tras amenazar a un empleado.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 11 de la mañana, en un negocio ubicado sobre calle Japón, frente a la plaza Cristóforo Juárez. Según puede observarse en las imágenes, el delincuente ingresó y sorprendió a un trabajador que se encontraba reponiendo productos en una heladera. De inmediato, se le acercó y lo amenazó con un arma blanca, generándose un breve forcejeo entre ambos.

Finalmente, el ladrón logró intimidar al empleado, tomó dinero en efectivo de la caja registradora y se dio a la fuga. Afortunadamente, ninguno de los trabajadores resultó herido, aunque vivieron momentos de gran tensión y miedo durante el ataque.

Tras el hecho, los dueños del comercio radicaron la denuncia en la Comisaría Comunitaria N° 8, cuyos efectivos iniciaron las tareas investigativas para identificar y detener al autor.

Interviene además la Fiscalía de turno, que dispuso el análisis de las grabaciones de seguridad y la toma de testimonios de testigos en la zona, mientras la Policía continúa con los operativos para dar con el responsable del violento asalto.