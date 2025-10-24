Las fuertes tormentas causaron daños y cortes de energía en varias zonas de Santiago del Estero

La intensa actividad eléctrica y las lluvias afectaron a localidades del interior y también provocaron interrupciones en el servicio en la Capital.

Hoy 22:19

Una fuerte tormenta eléctrica azotó este viernes a distintas zonas de la provincia de Santiago del Estero, dejando a su paso daños materiales y cortes de energía.

El fenómeno, que se desató durante la tarde y se extendió por varias horas, afectó principalmente a localidades del interior como Frías, Los Juríes y Quimilí, entre otras, donde los vecinos reportaron ráfagas de viento, anegamientos y caída de árboles y postes.

En varios sectores se registraron interrupciones en el suministro eléctrico, tanto en el interior provincial como en la Ciudad Capital, donde también se sintieron los efectos de la tormenta.