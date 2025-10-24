Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Suspendieron el partido entre Central Argentino y La Ensenada de Quimilí

El encuentro válido por la segunda fecha del Torneo Regional fue postergado por las condiciones climáticas.

Hoy 22:39

La Ensenada de Quimilí y Central Argentino de La Banda debían enfrentarse esta noche por la segunda fecha de la zona 14 del Torneo Regional Federal Amateur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo el encuentro fue suspendido por el árbitro Marcos Ledesma debido a las lluvias caídas en Quimilí. El encuentro se disputaría este sábado a las 11, aún sin confirmación oficial.

En el otro partido de la zona, Agua y Energía superó esta tarde por 3-1 a Atlético Icaño.

TEMAS Club Central Argentino Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó por delante de Gasly en la segunda práctica del GP de México
  2. 2. En vivo: River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
  3. 3. Camionero se quedó sin frenos en el puente Núñez del Prado y la carga de bebidas terminó desparramada en el Parque Aguirre
  4. 4. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  5. 5. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT