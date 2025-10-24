Suspendieron el partido entre Central Argentino y La Ensenada de Quimilí

El encuentro válido por la segunda fecha del Torneo Regional fue postergado por las condiciones climáticas.

Hoy 22:39

La Ensenada de Quimilí y Central Argentino de La Banda debían enfrentarse esta noche por la segunda fecha de la zona 14 del Torneo Regional Federal Amateur.

Sin embargo el encuentro fue suspendido por el árbitro Marcos Ledesma debido a las lluvias caídas en Quimilí. El encuentro se disputaría este sábado a las 11, aún sin confirmación oficial.

En el otro partido de la zona, Agua y Energía superó esta tarde por 3-1 a Atlético Icaño.