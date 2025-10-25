Apple llega oficialmente a Mercado Libre: cuándo se podrá comprar el iPhone 17 en Argentina y cuánto costará

La plataforma de Marcos Galperín venderá por primera vez productos Apple de forma oficial en el país. Habrá financiación en cuotas, envíos rápidos, plan canje y lista de espera para los interesados en adquirir el nuevo iPhone 17 y toda la línea de dispositivos.

A partir de noviembre de 2025, Mercado Libre habilitará la venta oficial de productos Apple en la Argentina. Desde la plataforma se podrán adquirir los iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, junto con otros dispositivos de la marca.

Los compradores podrán acceder a financiación en cuotas, envíos rápidos y al Plan Canje Mercado Libre, que permite entregar equipos usados a cambio de crédito en Mercado Pago.

Una experiencia de compra segura y con beneficios exclusivos

Según el anuncio oficial, los usuarios disfrutarán de una experiencia de compra simple, segura y rápida, con el respaldo de la Compra Protegida y opciones de pago flexibles.

“En Mercado Libre estamos muy entusiasmados de ofrecer productos Apple en Argentina. Este es un hito para nuestra plataforma y una gran noticia para los usuarios”, expresó Adrián Ecker, Country Manager de la empresa en el país. “Con opciones de financiación flexibles y envíos ágiles, seguimos ampliando la oferta tecnológica y brindando más valor a nuestros compradores”, agregó.

Cómo inscribirse en la lista de espera para comprar el iPhone 17

Mercado Libre habilitó una lista de espera para los interesados en adquirir productos Apple. Los usuarios pueden registrarse en el siguiente enlace:

https://www.mercadolibre.com.ar/a/store/leads-apple

Quienes se inscriban recibirán información anticipada sobre precios, disponibilidad y condiciones de compra. Además, podrán aprovechar el Plan de Canje Mercado Libre, que otorga hasta $700.000 en crédito por equipos usados.

El desembarco de Apple fortalece la oferta tecnológica local

Con esta alianza, Mercado Libre busca consolidar su posición en el rubro tecnológico, destacando su capacidad logística, seguridad en las transacciones digitales y servicio posventa.

La tienda oficial incluirá soporte técnico, asesoramiento en el proceso de canje y cobertura de servicio postventa, todo integrado al ecosistema de Mercado Pago.

Cuánto costará el iPhone 17 en Argentina

En Estados Unidos, los precios oficiales para los modelos con 256 GB son:

iPhone 17: USD 799

iPhone Air: USD 999

iPhone 17 Pro: USD 1.099

iPhone 17 Pro Max: USD 1.199

En el mercado argentino, se estima que los valores rondarán:

iPhone 17: $2.000.000

iPhone Air: $2.550.000

iPhone 17 Pro: $2.800.000

iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

Desde Mercado Libre aclararon que los precios finales aún no están definidos, pero aseguraron que serán “muy competitivos” y que habrá financiación atractiva.

Las novedades del iPhone 17 y del nuevo iPhone Air

El iPhone Air se presenta como la gran novedad de la generación. Tiene un diseño ultradelgado de 5,6 mm, pantalla de 6,5 pulgadas, marco de titanio y protección Ceramic Shield. Incorpora el chip A19 Pro, cámara de 48 megapíxeles y el primer módem 5G desarrollado íntegramente por Apple.

Por su parte, los iPhone 17 Pro y Pro Max cuentan con triple cámara de 48 MP (gran angular, normal y teleobjetivo), zoom óptico de hasta 8x y almacenamiento de hasta 2 TB, una capacidad inédita para la marca.

El iPhone 17 estándar, con pantalla de 6,3 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, promete 8 horas más de batería que su antecesor y una carga rápida del 50% en solo 30 minutos.