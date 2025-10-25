Los mercados argentinos cierran la semana con cautela y leves avances antes de las elecciones

Los mercados argentinos cerraron la semana con un tono de prudencia, en una mezcla de expectativa e incipiente optimismo antes de las elecciones legislativas.

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

Los bonos soberanos en dólares mostraron avances moderados, las acciones locales consolidaron las ganancias previas y el tipo de cambio mantuvo su tendencia ascendente pero controlada. En un contexto de alta sensibilidad política y económica, los inversores prefirieron sostener posiciones y evitar movimientos bruscos, priorizando la estabilidad frente a la inminencia de los comicios.

Bonos soberanos: estabilidad y avances moderados

La deuda soberana en dólares cerró la semana con un comportamiento mixto, típico de las jornadas previas a elecciones. Los bonos globales registraron variaciones entre -0,6% y 0,9%, destacándose el GD41 y el GD35 como los de mejor desempeño. En términos agregados, la deuda soberana avanzó 1,0% en la semana, con un precio promedio ponderado por outstanding de USD 60,4.

Dentro del segmento de deuda hard dollar, los AL35D (+1,08%), GD38D (+1,99%) y GD41D (+1,04%) concentraron las mayores subas, mientras el riesgo país retrocedió levemente a 1.081 puntos, mostrando una mejora marginal en la percepción de riesgo soberano. El mercado respondió con moderado optimismo ante la mejora en el índice de Confianza del Consumidor y las señales políticas que apuntan a una mayor disposición del oficialismo a negociar con sectores de la oposición para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026. Este posible giro hacia un enfoque más pragmático brindó cierto alivio en un contexto de alta cautela.

Renta variable: el Merval consolida el terreno ganado

El Merval cerró la última rueda prácticamente sin variaciones, con una leve caída del 0,1% medida en dólares, hasta los USD 1.323. Sin embargo, el balance semanal fue positivo, con un aumento acumulado del 3,1%. El índice logró sostener la tendencia alcista de las semanas previas, en un contexto de alta volatilidad regional.

El mercado accionario muestra una fase de consolidación. Tras días de avances impulsados por un mayor apetito por riesgo, las últimas jornadas estuvieron marcadas por la prudencia, con los inversores manteniendo posiciones a la espera de definiciones políticas. La demanda se concentró en los sectores financiero y energético, mientras que algunas compañías vinculadas al consumo experimentaron tomas de ganancias moderadas.

El hecho de que el índice haya logrado conservar sus niveles en medio de la incertidumbre electoral puede interpretarse como una muestra de resiliencia. Los precios actuales parecen haber incorporado buena parte del riesgo político, y las acciones locales se mueven más en línea con la deuda soberana que con la volatilidad cambiaria. Entre los principales movimientos se destacaron las subas de BYMA (+5,70%), Telecom (+4,74%) y Transportadora de Gas del Norte (+4,10%), mientras que el S&P Merval avanzó 1,04% en la jornada.

Mercado cambiario y reservas: el dólar mantiene la presión y el BCRA suma divisas

En el frente cambiario, el tipo de cambio volvió a mostrar una leve presión alcista en la última jornada antes de las elecciones. El dólar A3500 subió 0,1%, para cerrar en $1.485,91, mientras que el spot avanzó 0,9%, hasta $1.492. En el acumulado semanal, el A3500 y el spot registraron incrementos del 3,2% y 2,9%, respectivamente.

La suba se dio en un contexto más ordenado, sin sobresaltos en la brecha cambiaria. Los dólares financieros también mostraron alzas: el MEP cerró en $1.544,50 (+1,12%) y el CCL en $1.563,30 (+1,33%), mientras que el canje se mantuvo en 1,22%. El Banco Central no intervino directamente en el mercado, aunque se presume que el Tesoro estadounidense habría actuado de manera indirecta para sostener la paridad del peso.

Aun así, las reservas internacionales del BCRA aumentaron USD 223 millones, alcanzando los USD 41.211 millones, un nivel que aporta algo de oxígeno en la antesala electoral. El volumen operado en el segmento A3 fue de USD 751 millones, en una jornada con predominio de operaciones corporativas y flujos de cobertura. En el mercado de cauciones, la tasa a siete días promedió 52,70%, operando cerca del 60% sobre el cierre.

Bonos CER y dólar linked: señales mixtas y oportunidades selectivas

Los bonos ajustados por CER mostraron un comportamiento dispar. Entre las subas destacaron el TX28 (+0,92%) y el TZXD6 (+0,46%), mientras que los TX26 (-0,41%) y TZX27 (-1,05%) registraron caídas leves. En el caso de las Letras, los rendimientos fueron mayormente positivos: la S31O5 avanzó 0,30%, la S28N5 un 0,76% y la S16E6 un 0,37%.

Los instrumentos dólar linked también registraron incrementos moderados. Los futuros subieron entre 0,47% y 0,98%, mientras que los bonos D28N5 (+0,92%), TZVD5 (+0,93%) y TZV26 (+0,76%) se destacaron entre los más demandados. Pese a la calma cambiaria, persiste el interés por mantener coberturas ante posibles ajustes del tipo de cambio tras los comicios.

Expectativas políticas y económicas: el mercado en modo espera

El cierre de la semana confirma que el mercado se mantiene en una actitud de cautela frente a las elecciones. La posibilidad de acuerdos entre el oficialismo y la oposición moderada para avanzar con el Presupuesto 2026 fue bien recibida, al igual que la mejora en los indicadores de confianza del consumidor, que reflejan un leve cambio en el ánimo económico.

Aun así, los movimientos de los próximos días dependerán casi por completo del resultado electoral. Una consolidación del oficialismo podría ser leída como una señal de continuidad del programa económico, mientras que un revés legislativo podría reavivar la volatilidad en los activos locales. En cualquier caso, el mercado parece preparado para responder de manera gradual, evitando reacciones desmedidas.

Cierre de trimestre: estabilidad en medio de la expectativa

El comportamiento de los mercados argentinos en esta última semana refleja el tono del trimestre: un intento sostenido por mantener la estabilidad en medio de la incertidumbre. La deuda en dólares se estabiliza, las acciones locales resisten la toma de ganancias y el tipo de cambio avanza a un ritmo controlado. No hay euforia, pero tampoco señales de alarma.

El mercado parece haber aprendido a convivir con la incertidumbre política sin sobrerreaccionar. En este contexto, la estabilidad reciente puede entenderse como un signo de madurez: los inversores priorizan la preservación del capital, observando con prudencia los próximos pasos del Gobierno.

El desafío, a partir del lunes, será sostener esta calma cuando se conozcan los resultados de las urnas. La atención estará puesta en la capacidad del Ejecutivo para mantener el orden fiscal, fortalecer las reservas y avanzar en acuerdos políticos que le permitan encarar los próximos meses con un horizonte más claro. Hasta entonces, los mercados permanecen en pausa, observando cada movimiento con atención y cautela.

