El CCB invita a los niños a explorar el arte y la imaginación en el taller “Puente Invisible”

La propuesta gratuita se realizará los días martes 28 y jueves 30 de octubre, de 19 a 20.30, en el Centro Cultural del Bicentenario. Está destinada a niños de 5 a 11 años y los cupos son limitados.

Hoy 08:09
CCB

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) abrirá sus puertas a la creatividad infantil con una nueva propuesta artística: el taller “Puente Invisible”, una experiencia pensada para que los niños de 5 a 11 años descubran el poder del arte como lenguaje de unión y expresión.

La actividad se desarrollará el martes 28 y jueves 30 de octubre, de 19 a 20.30, y será gratuita. Durante los encuentros, los pequeños participantes realizarán un recorrido por la muestra “Puente Invisible”, una exposición que reúne la obra de tres mujeres escultoras y pintoras, conectadas por la amistad y el arte como puente entre culturas.

A partir de la observación de las obras, los niños podrán interpretar las emociones, colores y formas que las artistas plasmaron en sus creaciones, comprendiendo cómo cada una deja su huella personal y colectiva en cada pieza. El objetivo del taller es fomentar la sensibilidad artística y fortalecer los vínculos humanos a través de la expresión visual.

Para concluir la experiencia, los participantes darán rienda suelta a su imaginación, creando su propia obra de arte, llena de texturas, colores y efectos visuales, inspirada en lo vivido durante el recorrido.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 9 a 13, en el Centro Cultural del Bicentenario, o telefónicamente al 422-3763 interno 249 (Área de Educación).
Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.

