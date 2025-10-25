Dictarán un Taller de Danzas Santiagueñas para promover los ritmos y tradiciones locales en el CCB

La propuesta gratuita comenzará el lunes 3 de noviembre y está dirigida a mayores de 16 años. Las clases se dictarán todos los lunes de 18 a 20 en el Hall Central del Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 08:11

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) continúa fortaleciendo el vínculo con la identidad local a través del arte y la tradición. A partir del lunes 3 de noviembre, dará inicio el Taller de Danzas Santiagueñas, una propuesta gratuita destinada a personas de 16 años en adelante que deseen aprender y disfrutar de los ritmos característicos de la provincia.

El curso tendrá una duración de cuatro meses y se dictará los lunes de 18 a 20, en el Hall Central del CCB, combinando clases teóricas y prácticas. Durante el desarrollo del taller, los participantes podrán profundizar en las danzas tradicionales de Santiago del Estero, con especial enfoque en la zamba, interpretada desde una mirada original inspirada en la creatividad y estilo de Carlos Saavedra, quien transformó la intencionalidad de esta danza otorgando mayor protagonismo a los bailarines.

Además, se abordarán coreografías e interpretaciones de zambas de autores santiagueños como Andrés Chazarreta y Saavedra, junto con chacareras, arunguita, palito y otros ritmos que forman parte del rico acervo cultural local. El espacio también incluirá reseñas históricas y reflexiones sobre las motivaciones y mensajes que transmiten estas obras, para comprender la danza como un lenguaje de identidad y expresión colectiva.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 27 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 13, en el Centro Cultural del Bicentenario, o telefónicamente al 422-3763 interno 249 (Área de Educación).

Desde la organización remarcaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.