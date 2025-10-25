Ingresar
Un mozo “equilibrista” sorprendió a comensales con sus grandes destrezas

"¡Me encontré con un talento así!", comenta maravillada la creadora del video ante la pericia del hombre.

Hoy 08:15

Un camarero de la capital de Brasil causa sensación en Internet luego de que un video en el que se ven sus habilidades fuera publicado en redes sociales. 

Las imágenes lo muestran sosteniendo con la maestría de un equilibrista profesional y total tranquilidad una pesada bandeja llena de platos y cubiertos. 

