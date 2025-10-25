Gran Premio de México: Franco Colapinto quedó 20° en la clasificación

Un leve despiste le impidió al argentino mejorar su registro con el Alpine en el cierre de la primera ronda cronometrada.

Hoy 19:27

Franco Colapinto no pudo concretar una buena sesión clasificatoria en el Gran Premio de México de Fórmula 1 que se corre en el autódromo «Hermanos Rodríguez», y quedó eliminado en el primer corte cronometrado ocupando el vigésimo puesto a bordo del Alpine A525 tras haber registrado 1m17s670, en la mejor de las 8 vueltas que dio.

El piloto argentino, quien utilizó tres juegos de neumáticos blandos, intentó en su última salida a la pista de 4.304 metros mejorar ese tiempo, pero cuando transitó la chicana al final de la recta principal su auto perdió estabilidad y pisó el sector externo de la pista impidiéndole ello alcanzar su objetivo.

De esta manera, Colapinto no pudo continuar en las siguientes tandas, al igual que Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), su compañero Pierre Gasly (hizo 1m17s546) y Lance Stroll (Aston Martin).